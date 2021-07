Linea Verde Estate, Marco Bianchi: “Vi faremo vedere posti straordinari”

Linea Verde Estate 2021, Marco Bianchi annuncia: “Vi faremo vedere posti straordinari”

Inizia domani la nuova edizione di Linea Verde Estate, alle ore 12:20 su Rai 1. Alla conduzione di Linea Verde Estate Marco Bianchi e Angela Rafanelli, coppia professionale ormai collaudata e vincente. Prima del debutto Marco Bianchi ha dato qualche anticipazione sulle pagine di Tele Più. Marco Bianchi, ex iena e cuoco, annuncia alcuni dei luoghi che lui e Angela Rafanelli visiteranno e mostreranno ai telespettatori. Il 18 luglio i conduttori saranno in Calabria, a Scilla, mentre l’ultima domenica di luglio sarà la volta della Sicilia.

“I posti che vi faremo vedere sono davvero straordinari”

dice Marco Bianchi.

Marco Bianchi su Linea Verde Estate: “Andremo nel cuore degli italiani”

L’emozione per il ritorno di Linea Verde Estate Marco Bianchi non la nasconde. Durante l’intervista di Tele Più Marco Bianchi confessa di voler trasmettere buone sensazioni e spensieratezza agli italiani. Soprattutto dopo il lungo e terribile periodo di pandemia che l’Italia e gli italiani hanno vissuto.

“Andremo nel cuore degli italiani”

spiega il conduttore. Aggiungendo che l’intento suo e di Angela Rafanelli è quello di mostrare l’amore che le persone hanno per i luoghi in cui vivono. “Raccontiamo tutto con i loro occhi” aggiunge infine Marco Bianchi.

Linea Verde Estate, Marco Bianchi fa una confessione sulle vacanze: “Ho sempre amato il mare ma…”

Nel corso dell’intervista su Tele Più Marco Bianchi si sbilancia raccontando le sue vacanze ideali. “Ho sempre amato il mare” confessa il conduttore di Linea Verde Estate “ma negli ultimi anni ho scoperto il piacere di andare in montagna”. In attesa della nuova edizione Linea Verde Estate il conduttore Marco Bianchi fa un’altra rivelazione. Ovvero che, perfino in vacanza, le sue abitudini restano uguali. Ad esempio che, qualsiasi cibo mangi, vuole sapere tutto. “Insomma non esco mai da me stesso” conclude Marco Bianchi.