Rosalinda Cannavò provata: “Il mio umore è un po’ giù”, il motivo inaspettato

Rosalinda Cannavò confessa un momento di tristezza e ammette: “Il mio umore è un po’ giù”

Dopo la vacanza in Sicilia dei giorni scorsi Rosalinda Cannavò è dovuta tornare a Milano. L’attrice siciliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha numerosi impegni lavorativi da svolgere a Milano. Tuttavia il suo cuore è sempre verso la Sicilia e la sua famiglia. Nelle ultime ore la fidanzata di Andrea Zenga ha ammesso sui social di non essere di buon umore. Il motivo risiede nel tempo che c’è a Milano in questi giorni, tra nuvole e piogge. Rosalinda, attraverso delle stories su Instagram, ha dunque detto:

“Il tempo non è proprio dei migliori. Il sole non c’è, il cielo è grigio e Milano in questi giorni non ci sta regalando un buon tempo. E come il tempo anche il mio umore è un po’ giù”.

Rosalinda Cannavò commenta il ritorno di Andrea Zenga: “Bimba felice”

La malinconia di Rosalinda Cannavò, come spiegato sopra, dipende dal tempo. Infatti l’attrice siciliana ha confessato di essere meteoropatica. La Cannavò ha aggiunto che la sua insofferenza al cattivo tempo forse è dovuta al suo essere siciliana. D’altronde, com’è noto, in Sicilia il tempo è quasi sempre soleggiato e luminoso. Nelle ultime ore però Rosalinda si è consolata con il ritorno di Andrea Zenga, che è stato lontano dalla ragazza alcuni giorni per lavoro. Nelle stories Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga appaiono abbracciati e l’attrice siciliana sul ritorno del fidanzato ha scritto:

“Io bimba felice”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, piccola disavventura: cos’è successo

Sempre a proposito del brutto tempo di Milano nelle ultime ore Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono stati protagonisti di una piccola disavventura. I due innamorati volevano mangiare fuori insieme, dopo i giorni passati distanti. Ma il tempo non li ha certamente aiutati. Infatti Rosalinda Cannavò, che si definisce l’incubo di Andrea Zenga, ha raccontato: