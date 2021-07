Simona Ventura sconvolta da una storia: “È agghiacciante”, il duro sfogo

Simona Ventura si sfoga: “È una storia agghiacciante da non dimenticare”

Sta trascorrendo le vacanze in Sardegna Simona Ventura dopo una stagione televisiva che l’ha vista protagonista su Rai2 di Game of Games – Gioco loco. La conduttrice ha deciso di staccare la spina in un resort sull’isola tanto ambita dai vip nostrani ma su Instagram Stories, oltre al sole al mare e alla spiaggia, ha voluto anche commentare un articolo del compagno Giovanni Terzi sul caso dei presunti abusi che si sarebbero consumati nell’asilo Rignano Flaminio. Dopo quindici anni infatti il giudice avrebbe sentenziato che il fatto non sussiste assolvendo gli indagati.

“È una storia agghiacciante da non dimenticare”.

È stato questo lo sfogo di Simona Ventura in riferimento al fatto che in questi quindici anni gli indagati hanno dovuto affrontare comunque la gogna sociale.



Simona Ventura vicina all’amico Giuseppe Signori: “Una storia da tenere bene in mente”

Oltre al caso della scuola romana, Simona Ventura ha condiviso su Instagram Stories anche l’articolo di Giovanni Terzi sul calvario giudiziario affrontato da Beppe Signori. La conduttrice ha commentato: “Un amico, ma soprattutto una storia da tenere bene in mente”. La presentatrice ha voluto dimostrare la sua vicinanza all’amico schierandosi dalla sua parte. Anche se in vacanza, Simona Ventura continua a usare i social per spronare alla riflessione, oltre che per condividere momenti goliardici con gli amici.

Simona Ventura, confessione inaspettata sulla pandemia: “Sono rimasta attaccata a tante cose”

Passando da argomenti profondi a temi leggeri, Simona Ventura, che di recente ha fatto una dedica al compagno, ha regalato su Instagram Stories ai suoi numerosissimi followers anche uno spaccato di vita quotidiana ammettendo di non perdere ormai nemmeno una puntata di Beautiful. Simona Ventura ha colto l’occasione per fare una confessione sulla pandemia ammettendo di aver iniziato a guardare assiduamente la telenovelas americana, in onda tutti i giorni su Canale5, proprio dal lockdown. “Sono rimasta attaccata a tante cose belle e anche Beautiful non posso perderlo”.