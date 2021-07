Tommaso Zorzi amareggiato: “Non capisco questo livore”, il suo sfogo

Tommaso Zorzi si lascia andare ad uno sfogo: “Non me ne frega un c***o”

Tommaso Zorzi, nelle ultime ore è stato vittima di alcune critiche. L’influencer, in vacanza in Sicilia, attraverso il suo profilo Instagram ha espresso la sua opinione in merito alla finale degli Europei andata in onda ieri sera. “Per quanto riguarda gli Europei, si sono contento ma di base non me ne frega un c***o”, ha ammesso Tommaso Zorzi. Il commento prevedibilmente ha scatenato una serie di commenti negativi, alcuni dei quali sono sfociati in veri è propri attacchi gratuiti. Tommaso Zorzi ha voluto chiarire il suo concetto affermando che secondo lui se ci fosse la stessa coesione di quando gioca la Nazionale, anche per quanto riguarda la lotta per alcuni diritti il nostro Paese sarebbe sicuramente migliore. L’influencer afferma di essere convinto della sua opinione e di non aver offeso nessuno esprimendola, motivo per cui sottolinea: “Non capisco questo livore per un commento”.

Tommaso Zorzi replica alle critiche: “Credo che sia un mio diritto dire che non mi interessa il calcio”

Tommaso Zorzi, che di recente ha preso una decisione, dopo aver espresso il suo poco interesse nei confronti della finale degli Europei tenutasi ieri sera, ha attirato su di sé alcune spiacevoli critiche. L’influencer, ha deciso di mostrare alcuni dei commenti omofobi che ha ricevuto, e mantenendo la calma ha voluto chiarire la sua posizione replicando alle critiche. “Credo che sia un mio diritto dire che non mi interessa il calcio, e non mi è mai interessato”, ha afferma convinto Tommaso Zorzi, sottolineando che nonostante ciò è contento che la Nazionale italiana abbia portato a casa la vittoria.

Tommaso Zorzi sulla finale degli Europei chiarisce: “La vittoria di ieri sera andava stra-festeggiata”

Anche se non particolarmente interessato alla vittoria degli azzurri durante gli Europei, Tommaso Zorzi ha voluto riconoscere il valore che la Nazionale di Roberto Mancini ha portato al nostro Paese, conquistando il titolo di Campione d’Europa dopo più di 50 anni, motivo per cui ha affermato: “La vittoria di ieri sera, per la maggior parte degli italiani, è stata liberatoria e andava stra-festeggiata”.