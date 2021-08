Elisabetta Simone ammette: “Inizio a star meglio”, confessione inaspettata

Uomini e Donne, Elisabetta Simone finalmente felice: “Inizio a star meglio”

Continuano a fare coppia fissa Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. I due protagonisti del segmento senior di Uomini e Donne avevano lasciato il programma a giugno da single, dopo aver provato a stare insieme e costruire una relazione. L’estate ha portato però fortuna a Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone che hanno ripreso a frequentarsi nelle scorse settimane e ora sono inseparabili. La coppia sta trascorrendo delle vacanze da sogno tra la Sardegna e Formentera e di recente Elisabetta Simone su Instagram Stories ha annunciato che con Luca è pronta a raggiungere una nuova meta. Sui social l’ex protagonista di Uomini e Donne ha postato una foto in cui è felice con il compagno tanto da scrivere:

“Io e te così Luca Cenerelli. P.S. Inizio a star finalmente meglio”.

Insomma, i tormenti sentimentali dello scorso inverno sembrerebbero essere un ricordo lontanissimo per Elisabetta Simone che è riuscita a conquistare il suo principe azzurro.



Elisabetta Simone non ci sta: “Alla gente piace vivere così?”. La dura reazione alle critiche

Nonostante la felicità ritrovata con Luca Cenerelli, Elisabetta Simone continua ad essere criticata sui social e anche di recente si è scatenata una polemica che aveva portato la dama a definire vomitevoli alcuni commenti. In molti continuano a lasciare parole al vetriolo sotto le foto pubblicate su Instagram dalla coppia. In particolare alcuni internauti proseguono a dubitare della sincerità dei due protagonisti di Uomini e Donne, convinti che la loro favola d’amore durerà poco e a settembre torneranno nel Trono Over. Dopo l’ultima polemica sollevata da una foto su Instagram, Elisabetta Simone però ha reagito duramente, commentando: “Per non parlare di quello che s’inventano, boh, alla gente piace vivere così? Bah”.

Luca Cenerelli, la dolce dedica per Elisabetta Simone: “Non serve nient’altro”

In questi mesi estivi, Luca Cenerelli ha finalmente capito che Elisabetta Simone è molto importante per lui. Proprio in uno dei suoi ultimi post su Instagram il cavaliere ha infatti ammesso, parlando della compagna: “Non serve nient’altro”. Segno che i dubbi del passato sono stati spazzati via e questa volta pare proprio definitivamente.