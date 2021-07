Uomini e Donne, Elisabetta Simone scatena la polemica: “È vomitevole”

Uomini e Donne, Elisabetta Simone colpita dalle critiche: “È vomitevole”

Non c’è pace per Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno finalmente trovato la pace sentimentale e, dopo il programma di Canale5, hanno deciso di tornare a frequentarsi. In queste settimane Luca ed Elisabetta hanno ufficializzato la loro relazione, uscendo alla luce del sole, pronti a mostrare a tutti il loro amore. Elisabetta Simone e Luca Cenerelli stanno trascorrendo le loro giornate in vacanza in Sardegna e mostrano quotidianamente scatti di coppia e storie in cui si rilassano al mare. Nonostante questa serenità ritrovata però devono fare i conti quotidianamente con gli haters e di recente una foto sorridente di Elisabetta Simone con Luca ha scatenato una valanga di critiche. In molti infatti hanno definito falsa la coppia e tanti hanno sottolineato che molto probabilmente a settembre Luca ed Elisabetta torneranno a UeD da single. “È vomitevole”. Sono state queste le parole della dama sui social, stanca di essere criticata.



Elisabetta Simone e Luca Cenerelli criticati, lei sbotta: “Quanta acidità”

“Quanta acidità e tristezza. Ma perchè poi? boh”.

È stato questo lo sfogo di Elisabetta Simone su Instagram. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha risposto a tutte le critiche a lei rivolte, difendendo Luca Cenerelli e la loro storia d’amore. Sui social infatti in molti hanno ipotizzato che dopo questa vacanza in Sardegna tra i due potrebbe nascere una nuova crisi in grado di riportarli a Uomini e Donne a settembre. Per il momento Luca ed Elisabetta continuano a vivere la loro favola d’amore, in barba alle critiche.

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone pronti a tornare a Uomini e Donne?

Non è escluso che a settembre Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, che si sono mostrati in chiave inedita sui social, possano tornare protagonisti a Uomini e Donne. A differenza di quanto pensano alcuni haters della coppia però, la dama e il cavaliere potrebbero varcare la porta del programma condotto da Maria De Filippi mano nella mano, pronti a raccotare come procede il loro amore.