Il Volo, Gianluca Ginoble in costume (FOTO): sui social ha scelto di mostrarsi così

Gianluca Ginoble de Il Volo in relax: come si è mostrato sui social (FOTO)

Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo si stanno godendo le loro vacanze, ed in attesa di riprendere i loro concerti in giro per il mondo postano sui loro profili social foto e video delle loro vacanze. Nello specifico Gianluca Ginoble si trova nella sua regione, l’Abruzzo, di preciso nella Valle del Tirino e di recente ha scelto di mostrarsi com’ è visibile nella foto in apertura dell’articolo, è apparso infatti in costume su Instagram. Oltre alla foto il giovane tenore ha condiviso anche un simpatico video visibile sul suo profilo.

Il Volo, Gianluca Ginoble vita privata: chi è l’attuale fidanzata Francesca

Sulla vita privata e sentimentale di Gianluca Ginoble de Il Volo, così come degli altri due tenori Ignazio Boschetto (al centro del gossip con la nuova fidanzata) e Piero Barone, si sa molto poco. I tre ragazzi, infatti, sono molto schivi e riservati e non amano condividere con i loro follower scatti e foto con le loro fidanzate. Tuttavia, si mormora che Gianluca Ginoble è fidanzato con Francesca, una ragazza su cui però in realtà si sa solo che è estranea al mondo delle spettacolo e che ha detta di chi conosce la coppia è molto somigliante alla conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin.

Gianluca Ginoble (Il Volo) vita privata: in passato flirt con Mercedesz Henger ed Ema Kovac

Dal diretto interessato non trapelano mai dichiarazioni esplicite sulla sua vita privata ma in passato a Gianluca Ginoble sono stati attribuiti vari flirt con ragazze più o meno note del mondo dello spettacolo. Il gossip più accreditato lo ha visto al fianco di Mercedesz Henger, figlia di Eva. Inoltre in passato si è vociferato anche di una possibile relazione tra il bel tenore de Il Volo e la modella Ema Kovac, nota per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin e soprattutto una concorrente di Pechino Express dove ha conosciuto il suo attuale fidanzato Gennaro Lillio.