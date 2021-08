Samantha De Grenet furiosa: “I colpevoli devono pagare”, il duro attacco

Samantha De Grenet perde la pazienza e si sfoga: “Ci sono indagini in corso ma i colpevoli devono pagare!”

Gli incedi che stanno devastando alcune regioni del sud Italia, hanno sollevato la preoccupazione e l’indignazione da parte di molti. Infatti, si fa sempre più insistente l’ipotesi secondo cui i roghi che negli ultimi giorni hanno colpito Sardegna, Sicilia, Puglia e Abruzzo, siano stai provocati intenzionalmente. Samantha De Grenet, ex concorrente del GF Vip, ha voluto esprimere attraverso i social tutta la sua rabbia nei confronti di un dramma che sta causando danni senza precedenti. Samantha De Grenet si scaglia duramente contro coloro che potrebbero essere i responsabili di questa devastazione, affermando: “Ci sono indagini in corso ma i colpevoli devono pagare!”.

Samantha De Grenet sconvolta per la situazione a Pescara: “Come si può arrivare a voler distruggere il nostro Paese?”

Samantha De Grenet, cosi come Barbara D’Urso, è rimasta sconvolta per ciò che sta accadendo nelle ultime ore a Pescara. La città abruzzese è stata vittima di incendi che hanno causato danni irreparabili, costringendo un gran numero di abitanti all’evacuazione, per scampare alle fiamme. Così come la Sardegna e la Sicilia, anche l’Abruzzo rientra nelle regioni deturpate dai roghi. Samantha De Grenet non riesce a capire come sia possibile provocare un danno di queste dimensioni, ed esasperata domanda: “Come si può arrivare a voler distruggere il nostro paese?”.

Samantha De Grenet, la dedica al marito Luca: “Amarti è una gioia”

Samantha De Grenet, negli ultimi giorni si è resa protagonista di una dedica molto romantica, rivolta a suo marito Luca. L’ex gieffina ha colto l’occasione del compleanno del marito, per dedicargli bellissime parole, esprimendo tutto l’amore che li lega da tanti anni, e che li ha portati a sposarsi ben due volte: “Amarti è una gioia ed essere amata da te è un sogno”.