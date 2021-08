Stefania Orlando: “Strumentalizzazioni per attaccarmi”, lo spiacevole episodio

Stefania Orlando si difende dalle critiche: “Strumentalizzazioni per attaccarmi”

Poco fa Stefania Orlando ha pubblicato su twitter un messaggio poco carino di una sua fan. In questo post l’amica di Tommaso Zorzi è stata duramente criticata perchè pare si sia rifiutata di incontrare questa fan nei giorni in cui era in vacanza con suo marito Simone Gianlorenzi in Puglia. Critiche che hanno fatto andare su tutte le furie Stefania Orlando, la quale ha risposto per le rime a questa supporter (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Questo è un voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!”

Stefania Orlando fa un’importante precisazione dopo le polemiche: “Volevo stare lontana da tutto”

Stefania Orlando, sempre in questo suo intervento su twitter, dopo aver rigettato al mittente le critiche mosse nei suoi confronti da una fan delusa perchè pare si sia negata nel momento in cui ha chiesto di incontrarla, ha poi fatto un’importante precisazione. Di cosa si tratta? In pratica la moglie di Simone Gianlorenzi, la quale ieri ha subito voluto smentire alcune illazioni, ha spiegato a chiare lettere di aver voluto passare alcuni giorni in vacanza con suo marito lontana da tutto e tutti per ‘ricaricare le pile’:

“Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per str**za quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto!”

Insomma Stefania Orlando non ci sta davvero a subire queste critiche facendo ben presente di essere sempre stata disponibile con tutti i fan.

Stefania Orlando su tutte le furie: “Ho sempre dato la mia disponibilità”

Stefania Orlando ha poi concluso questo suo intervento su twitter riprendendo l’ultima parte del post della fan particolarmente critica nei suoi confronti:

“‘Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro’ questa la frase conclusiva. Ma spero che non succeda a nessun altro cosa?”

Difatti Stefania Orlando ha ribadito con fermezza il concetto di essere sempre stata disponibile ringraziando ad ogni occasione i fan per l’affetto ricevuto: “Se ho sempre ringraziato, incontrato, riso e dato la mia disponibilità a tutti!!!”