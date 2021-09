Alessandro Cattelan: età, altezza, peso, moglie, figlie, Da Grande

Alessandro Cattelan: curiosità sul conduttore di Da Grande

Alessandro Cattelan non ha bisogno di molte presentazioni. Volto ormai iconico del mondo della tv italiana, ha condotto per ben dieci anni X Factor decidono poi, nel corso della passata edizione, che era tempo di chiudere quel capitolo e andare avanti con altri progetti. Nato l’11 maggio 1980 sotto il segno del Toro, è alto 183 cm, pesa 78 kg e ha ben quindici tatuaggi (che ritaggono, tra gli altri, la figura di Gesù e quella di Elvis). Alla soglia dei 40 anni, può dirsi senza dubbio uno showman di successo viste le sue esperienze nella conduzione sia televisiva che radiofonica. 1,6 milioni di followers è il numero da lui totalizzato sul suo profilo ufficiale su Instagram, dove è seguito e acclamato da un nutritissimo gruppo di fan fedeli.



Alessandro Cattelan: carriera e vita privata

L’esordio televisivo di Alessandro Cattelan avviene nel 2001 con il programma Play It su All Music. Nel 2004 conduce Viva Las Vegas su Mtv e poi dal 2005 diventa una delle Iene. Approda poi in radio nel 2006 con il programma 105 all’una su Radio 105; subito dopo passa a RTL. Nel 2009 è nel team di Quelli che il Calcio, con Simona Ventura. La vera e propria svolta avviene poi nel 2011, quando inizial’esperienza con Sky alla conduzione di ben sette edizioni di X Factor. Nel 2014 ha un programma tutto suo sempre su Sky, E Poi c’è Cattelan. E adesso si apre la nuova esperienza di Da Grande, per cui Alessandro Cattelan è fiducioso. Dal 2014 è sposato con Ludovica Sauer, con la quale ha due figlie: Nina (2012) e Olivia (2016).

Alessandro Cattelan: Da Grande, ospiti e curiosità

Alessandro Cattelan è ora pronto all’avventura di Da Grande, programma in due puntate che andrà in onda su Rai Uno questa sera e domenica 26 settembre. Come lui stesso ha dichiarato, nonostante l’esperienza nel settore, ha avuto non poca ansia nel lanciarsi in questa esperienza ma ora si dice pronto a partire. Ci sarà da vederne delle belle: basti pensare che tra gli ospiti previsti nello show ci sono Carlo Conti, Antonella Clerici, Luca Argentero, Il Volo, Marco Mengoni e Blanco e questo solamente nella prima puntata!