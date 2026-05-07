X Factor, non solo Irama e Tananai: spunta terzo nome per sostituire Achille Lauro

Chi sostituirà Achille Lauro come giudice di X Factor?

Sono lontani i tempi in cui X Factor sfornava talenti che poi si imponevano nel mondo della musica. Infatti il pubblico non sarebbe in grado di dire gli ultimi cinque vincitori del talent show senza andare a sbirciare su internet. Fanno molto più rumore i giudici e in special modo Achille Lauro da quando ha deciso di andarsene perché è impegnato con il suo tour in giro per l’Italia. Ma chi lo sostituirà? Chi potrà prendere il suo posto al fine di portare alla vittoria un giovane talento?

Irama e Tananai: testa a testa per la sedia di giudice di X Factor?

Chi sostituirà Achille Lauro al tavolo dei giudici di X Factor? Stando alle indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, quindi da prendere con le pinze, ci sarebbe un testa a testa tra due cantanti ovvero Irama e Tananai: il primo è un prezzemolino di Sanremo, che è balzato agli onori della cronaca rosa per una confessione di Giulia Stabile (anche se non ha fatto apertamente il suo nome) mentre il secondo dopo un exploit grazie a Sanremo si è imposto fino a quando Achille Lauro non gli ha rubato la scena.

X Factor, spunta un terzo nome per la giuria: si tratta di Ghali

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia sul tavolo per la giuria di X Factor non ci sarebbero solo i nomi di Irama e Tananai, ma anche il nome di Ghali. La scelta dovrebbe arrivare in questi giorni e porte chiuse con i dirigenti della casa di produzione del talent show e di Sky.