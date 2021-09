Detto Fatto, ospite di Bianca Guaccero: gaffe clamorosa su un’attrice morta

Detto Fatto, Cinzia Th Torrini fa una gaffe su Piera Degli Esposti: “Vorrei lavorarci”

Nella puntata di oggi 16 settembre di Detto Fatto è stata ospite la regista Cinzia Th Torrini nota per aver diretto nella sua lunga carriera moltissimi film e fiction di successo da Elisa di Rivombrosa a Pezzi Unici fino ai film per il cinema come Giocare d’Azzardo e Caramelle, prossimamente, inoltre, su Rai1 andrà in onda Fino all’ultimo battito, fiction da lei diretta che vede nel cast anche Bianca Guaccero. La regista toscana, tuttavia, nel giudicare tutte le grandi attrici con la quale ha lavorato nella sua carriera ha commesso una clamorosa gaffe su Piera Degli Esposti. Nel dettaglio, Cinzia Th Torrini ha concluso la breve intervista da Bianca Guaccero guardando nel Led Wall tutte le attrici con cui ha lavorato e dichiarando:

“Vorrei lavorare di nuovo con tutte.”

Peccato però che Piera Degli Esposti sia morta lo scorso 14 agosto.

Detto Fatto: un’ospite di Bianca Guaccero fa una gaffe sull’attrice scomparsa Piera Degli Esposti

Dunque, Cinzia Th Torrini ha commesso una clamorosa gaffe a Detto Fatto dimenticando che la grande attrice Piera Degli Esposti essendo morta è impossibile che possa ritornare a recitare. A rendere ancora più evidente la gaffe nel programma di Bianca Guaccero (che ieri ha ripreso un’ospite) è stato il fatto che tra le varie attrice come Anna Valle, Vittoria Puccini, Violante Placido, Lucrezia Lante Della Rovere era inquadrata anche Virna Lisi, anche lei grande artista scomparsa negli anni scorsi. Ebbene Cinzia Th Torrini ha risposto così alla domanda su con quale attrice vorrebbe nuovamente lavorare:

“Vorrei lavorare di nuovo con tutte, anche con Virna Lisa che non c’è più ma è stata una grandissima.”

Detto Fatto, Cinzia Th Torrini ammette: “Lucrezia Lante Della Rovere era ritardataria”

Insomma, molto probabilmente tra le varie attrici indicate sia Cinzia Th Torrini che la conduttrice Bianca Guaccero non hanno notato che nel Led Wall erano presenti due attrice scomparse: Virna Lisi e Pietra Degli Esposti e per questo è stata omaggiata con un’applauso solo la prima. La regista inoltre a Detto Fatto ha rivelato anche una caratteristica di un’altra attrice con cui ha lavorato: “La più ritardataria era Lucrezia Lante Della Rovere.”