Gilles Rocca si schiera dalla parte di Loretta Goggi: “Sono schifato”, lo sfogo

Loretta Goggi difesa da Gilles Rocca: “Sono letteralmente schifato”

In questi ultimi giorni Loretta Goggi è stata presa di mira dai classici leoni da tastiera dopo la sua esibizione al Seat Music Awards 2021, tanto da farle prendere la decisione di abbandonare per sempre i social e il mondo del web in generale. Su tutta questa faccenda ha voluto esprimere la sua opinione anche Gilles Rocca, il quale ha preso le parti di Loretta Goggi non facendo mistero di essere disgustato nell’aver letto certi attacchi ignobili nei suoi confronti:

“Sono schifato da tutto questo…”

E a pensarla come Gilles Rocca anche tantissime altre persone, che hanno subito espresso solidarietà nei confronti di Loretta Goggi.

Gilles Rocca furioso dopo gli attacchi a Loretta Goggi: “E’ vomitevole”

Gilles Rocca ha poi pubblicato un altro post nelle sue storie su instagram. E in questa occasione ha rivelato di credere non sia affatto giusto che molte persone sui social si sentano in diritto di contestare in quel modo Loretta Goggi solo perchè è un personaggio pubblico:

“Sono schifato da queste ‘persone’, che dietro ad una tastiera si permettono di giudicare, insultare e scrivere cattiverie solo perchè uno/a è un personaggio pubblico…”

Gilles Rocca, il quale giorni fa ha avuto qualche problema alla schiena, ha poi confessato di pensare che ciò che è stato fatto nei confronti di Loretta Goggi sia senza ombra di dubbio vomitevole.

Gilles Rocca senza freni: “Queste persone dovrebbero pagare penalmente, vergognatevi!”

Gilles Rocca ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato su instagram asserendo che queste persone che hanno preso di mira Loretta Goggi sui social dovrebbero pagare a livello penale per i loro insulti: “Vergognatevi!”. Loretta Goggi adirà per vie legali nei confronti di questi hater? Oppure con la sua decisione di lasciare i social ha messo un punto definitivo su tutta questa brutta faccenda?