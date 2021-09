Nicola Porro: vita privata, età, altezza, moglie, figli, Quarta Repubblica

Nicola Porro, chi è, età, peso, altezza

Per Nicola Porro è il momento di tornare a Quarta Repubblica. Dopo la pausa estiva il conduttore infatti è pronto a riprendere il timone del suo programma che questa sera tornerà a riempire il palinsesto di Rete 4. Di Nicola sono note le conduzioni e le fatiche professionali, ma andiamo a scoprire qualche informazione più dettagliata per quanto riguarda la sua vita privata. Nicola Porro è nato a Roma il 27 settembre 1969 ed è un giornalista, ma anche blogger, autore televisivo, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, oltre ad essere vice-direttore del noto quotidiano Il Giornale. Ha 51 anni ed è nato sotto il segno zodiacale della Bilancia, mentre non ci sono informazioni precise per quanto riguarda peso e altezza. Laureato in economia e commercio con il massimo dei voti presso la prestigiosa università di Roma La Sapienza, è divenuto giornalista professionista nel 1997. Oltre ad alcune illustri collaborazioni per alcuni quotidiani, Nicola Porro ha lavorato ad inizio carriera a Mediaset, azienda per la quale ha condotto i programmi economici Re Mida e Quadrante economico.

Nicola Porro, origini, moglie, figli, vita privata

Nicola Porro è di origine pugliese, discendente da un’antica famiglia aristocratica latifondista, ovvero i Porro. Oltre alla sua professione giornalistica, Nicola ha un’azienda agricola insieme al fratello Gian Michele esattamente ad Andria. Per quanto riguarda la vita privata, Nicola Porro è sposato e ha due figli, anche se il cuore del conduttore di Quarta Repubblica batte anche per l’Inter, la sua squadra del cuore. Dal punto di vista professionale, l’affermato giornalista e presentatore, dopo aver condotto programmi del calibro di Matrix su Canale Cinque, l’occasione di guidare Quarta Repubblica è arrivata nel 2018.

Nicola Porro, Quarta Repubblica, Rete Quattro, Mediaset

Nicola Porro, che in passato ha fatto i conti con il Covid-19, questa sera tornerà al timone di Quarta Repubblica, il noto programma di Rete 4, uno dei format più interessanti di Mediaset.