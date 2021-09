Vanessa Spoto, nessun confronto con Massimiliano: “Non mi sentivo più amata”

Vanessa Spoto non ha avuto un confronto con Massimiliano Mollicone: “Non mi sentivo più amata”

Purtroppo non tutte le storie d’amore nate a Uomini e Donne riescono a sopravvivere alla cruda realtà fuori dal mondo dello spettacolo. Delle coppie uscite dal programma di Maria De Filippi la scorsa stagione solamente Giacomo e Martina resistono stoici. Neanche Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone sono sopravvissuti alla realtà. Lei non ha avuto un confronto con Massimiliano Mollicone e, come ha confessato lei stessa a Uomini e Donne Magazine:

“Non mi sentivo più amata. Ho iniziato a vederlo distante, anche se lo amavo con tutta me stessa”.

Massimiliano Mollicone: “Non andavamo più d’accordo”, la confessione di Vanessa Spoto

“Non andavamo più d’accordo” ha confessato senza mezzi termini Vanessa Spoto, spiegando quali sono stati i motivi che hanno portato alla prematura rottura con Massimiliano Mollicone, ex tronista di Uomini e Donne, “eravamo diversi, ma almeno resta un bel ricordo”. Dopo due settimane di stallo è arrivata la rottura: lui le ha spiegato che era diversi su tantissime cose. Lui, d’altro canto, ha preferito tenersi alcune cose per sé e spesso lei si è ritrovata di fronte a un muro poco collaborativo.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto e l’addio definitivo a Massimiliano: “Cerco qualcuno che mi voglia per come sono”

“Cerco qualcuno che mi voglia per come sono”: queste le parole di Vanessa Spoto, la cui storia con Massimiliano Mollicone è finita dopo pochissimi mesi dal termine di Uomini e Donne. Il loro è stato un addio definitivo e non sembrano essere intenzionati a tornare sui loro passi. Nel frattempo Vanessa Spoto (tragedia sfiorata) sta maturando l’idea di trasferirsi a Milano o a Roma. Non smette di credere nell’amore e non ha alcuna intenzione di accantonare i suoi sogni.