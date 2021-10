Alberto Matano, incredibile! Lo ha fatto nel weekend: “Autunno non ti temo”

Alberto Matano, bagno al mare ad ottobre: “Autunno non ti temo”. Foto e video su instagram

Si è concesso una giornata di meritato relax Alberto Matano in questo fine settimana, facendo un bagno al mare come se fosse piena estate! Proprio così. A testimoniarlo sono le foto e i video che il conduttore de La vita in diretta ha pubblicato su instagram tra sabato e domenica, scrivendo come stato: “Autunno non ti temo”. Nei post in questione si vede Alberto Matano mentre si gode una nuotata, scatenando lo stupore di tanti suoi fans ma anche colleghi del mondo dello spettacolo che hanno commentato le foto.

La vita in diretta, Alberto Matano e il bagno al mare ad ottobre: le reazioni dei colleghi della televisione

Tanti, come appena detto, i commenti che i colleghi della tv hanno scritto sotto le foto di Alberto Matano che fa il bagno al mare, rilassandosi dopo una settimana di fatiche (e di soddisfazioni, è il caso di dirlo) a La vita in diretta: “Ma sei pazzo! Mettiti subito la maglietta della salute” gli ha scritto Anna Pettinelli, mentre Lorena Bianchetti ha allegato una faccina stupita; Sandra Milo gli ha invece dato del coraggioso.

La vita in diretta, Alberto Matano ringrazia per gli ascolti della settimana scorsa: “Voliamo”

Prima del weekend Alberto Matano con un altro post pubblicato sempre su instagram ha voluto ringraziare ancora una volta i telespettatori per gli ottimi ascolti che La vita in diretta sta ottenendo dalla prima puntata di questa edizione, in onda ormai da un mese: “Voliamo! Grazie a tutti” ha scritto a tal proposito, condividendo una foto che lo ritrae in studio.