Da noi a ruota libera cambia programmazione, Francesca Fialdini: “Ecco gli ospiti”

Francesca Fialdini annuncia il cambio di programmazione di Da noi a ruota libera: “Ecco gli ospiti”

La puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 31 ottobre, subirà delle variazione ed ad annunciare la nuova programmazione di Da noi a ruota libera è stata proprio la conduttrice Francesca Fialdini che sui social ha annunciato anche che non tutti gli ospiti previsti per la puntata odierna, per questione di tempo, saranno presenti. La conduttrice toscana su Instagram nel dettaglio ha annunciato:

“Cambio di programmazione in corsa per lo Speciale del G20.”

e subito dopo ha elencato i due ospiti del suo talk.

Da noi a ruota libera slitta la messa in onda: gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di oggi (31 ottobre)

Com’era prevedibile la Speciale del Tg1 dedicato al G20 si è protratto più del previsto e dunque la puntata di oggi 31 ottobre di Da noi a ruota libera non andrà in onda al consueto orario, cioè intorno alle 17.20 ma più tardi verso le 18.15 circa. E Francesca Fialdini, come suddetto, sui social oltre ad annunciare il cambio di programmazione per il suo talk ha anche elencato quali saranno i due ospiti della puntata. La prima è la giornalista e conduttrice di Ottomezzo Lilli Gruber ed il secondo è l’attore Sergio Castellitto che promuoverà il suo film per Rai1 Crazy for football che andrà in onda domani, lunedì 1 novembre in prima serata.

Francesca Fialdini, puntata di ridotta per Da noi a ruota libera: salta l’ospitata di Cesare Bocci

Nella puntata scorsa di Da noi a ruota libera Vanessa Scalera, protagonista della fiction Imma Tataranni, si è spaventata; in quella di oggi invece a causa del cambio di programmazione il talk di Francesca Fialdini è andato in onda con un nuovo orario e non è stato possibile avere tra gli ospiti anche Cesare Bocci e Drusilla Foer.