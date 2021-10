Gabriele Cirilli vita privata: età, altezza, peso, depressione, moglie, figlio

Gabriele Cirilli vita privata: età, altezza e peso dell’attore e comico protagonista del film Digitare il codice segreto

Andrà in onda oggi, martedì 12 ottobre 2021, in prima serata su Rai1 il film del ciclo Purchè finisca bene dal titolo Digitare il codice segreto, con protagonista Neri Marcorè affiancato da Gabriele Cirilli. Aspettando, quindi, di vedere la pellicola in prima visione, scopriamo qualcosa sulla vita privata di Gabriele Cirilli. Nato a Sulmona, in Abruzzo, il 2 giugno del 1967, ha 54 anni; la sua altezza è di 1 metro e 70 centimetri, mentre il suo peso dovrebbe essere di circa 74 centimetri, come leggiamo su CheDonna.

Gabriele Cirilli vita privata: la moglie, il figlio e la depressione di cui ha sofferto alcuni anni fa

Per quanto riguarda la vita familiare, scopriamo dalla sua pagina Wikipedia che Gabriele Cirilli è sposato con Maria: a sua moglie è legato sentimentalmente da quando aveva solo 18 anni. Gabriele Cirilli e la moglie hanno un figlio di nome Mattia, che oggi ha 20 anni. Gabriele non ha nascosto di aver sofferto di depressione anni fa.

Gabriele Cirilli interpreta Guido nel film Digitare il codice segreto che andrà in onda oggi in prima serata su Rai1

Come accennato nel primo paragrafo, sarà tra i protagonisti del film Digitare il codice segreto Gabriele Cirilli stasera, nel ruolo di Guido Falci. Guido è l’assistente di Alberico Ferretti, psicologo interpretato da Neri Marcorè. Guido Falci è un generoso e pragmatico dongiovanni che conosce il suo capo meglio di chiunque altro e sa come stimolarlo, specie quando c’è di mezzo Beatrice, giovane mamma single interpretata da Valeria Bilello, che si innamora del dottor Ferretti.