Imma Tataranni 2, anticipazioni 1^ puntata: difficile scelta per Vanessa Scalera

Imma Tataranni seconda stagione, anticipazioni puntata 26 ottobre: Vanessa Scalera chiarisce i suoi sentimenti

L’attesa è quasi finita, domani sera alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni. Il sostituto procuratore di Matera tornerà con il suo look eccentrico e i suoi modi rudi per scovare criminali in Basilicata, pronta a far finalmente chiarezza anche nella sua vita sentimentale. Martedì 26 ottobre nella prima puntata di Imma Tataranni 2, il personaggio interpretato da Vanessa Scalera dovrà chiarire il suo rapporto con Calogiuri, con il quale nell’ultima puntata della scorsa stagione c’era stato un bacio. Nel primo episodio della nuova stagione di Imma Tataranni la poliziotta sceglierà il marito, anche se non potrà fare a meno di provare gelosia per Ippazio.



Anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2: un terribile omicidio nella prima puntata

Le anticipazioni della 1^ puntata del 26 ottobre di Imma Tataranni 2 svelano che il sostituto procuratore deciderà di partire con il marito Pietro e la figlia per Parigi. Un viaggio utile per far cambiare area a Valentina, dopo l’addio di Samuel, e per ricucire il rapporto con Pietro. Nel primo episodio di Imma Tataranni, intitolato “Moglie e buoi”, Ippazio sarà invece mandato in missione all’estero e questa lontananza aiuterà il personaggio interpretato da Vanessa Scalera, spaventata Da noi a ruota libera di recente, a riflettere. Di ritorno dal viaggio a Parigi però la poliziotta sarà travolta da un nuovo caso di omicidio. Il procuratore capo Vitali infatti, in vacanza con la famiglia tra i boschi della Basilicata, troverà il corpo senza vita di un imprenditore.

Imma Tataranni nuova stagione, trama 1^ episodio: Pietro pronto a cambiare vita

Nella prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2, Vanessa Scalera scoprirà che la vittima è Angelo Saraceno un importatore di prodotti caseari. Mentre le indagini del sostituto procuratore di Matera proseguono, Pietro sarà pronto a cambiare vita. Il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo infatti, dopo il viaggio a Parigi, deciderà di aprire un locale di musica jazz. Come reagirà Imma Tataranni al colpo di testa del marito?