Lodovica Comello: età, vita privata, marito argentino, figlio, Violetta, Le Iene

Lodovica Comello, età, altezza, peso, carriera, Le Iene Show

Questa sera accanto a Nicola Savino, nel corso della puntata de Le Iene Show, troveremo la bravissima Lodovica Comello, chiamata a fare da spalla al conduttore. Lodovica Comello, nata a San Daniele del Friuli il 13 aprile del 199, è una tanto apprezzata attrice, conduttrice radiofonica e televisiva, ma anche doppiatrice e cantante italiana. Lodovica è alta 172 cm per un peso di 58 kg. È divenuta famosa al livello internazionale grazie alla famosa telenovela argentina per gli adolescenti Violetta e per essere la conduttrice della versione tricolore di Italia’s Got Talent. Molto apprezzato in modo particolare tra i più giovani, Lodovica ha preso parte a diversi progetti importanti e nel suo curriculum spunta anche la partecipazione al Festival di Sanremo, più precisamente nel 2017 dove si presenta con il brano Il cielo non mi basta, che si classifica al dodicesimo posto nella edizione della kermesse condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi, ma riscuotendo comunque un buon successo.

Lodovica Comello, marito argentino, figlio, Violetta

Per quanto riguarda la vita privata di Lodovica Comello, sono note alcune curiosità riguardo a questo lato della tanto amata cantante, conduttrice e attrice. Il 1° aprile 2015 Lodovica Comello ha sposato il produttore argentino Tomas Goldschidt, più grande della cantante di sei anni. I due artisti si sono conosciuti sul set della telenovela Violetta, che dunque oltre ad aver fatto le fortune professionali di Lodovica Comello, ha detto la sua anche sentimentalmente e l’amore ha fatto in modo che Tomas si trasferisse in Italia per vivere con Lodovica. Nel 2019 la coppia ha dato alla luce il primogenito, Teo.

Lodovica Comello, Nicola Savino, Le Iene, Italia Uno

Questa sera Lodovica Comello sarà accanto a Nicola Savino per condurre la puntata de Le Iene Show in cui non mancheranno varie sorprese. Sicuramente si tratta di una bella occasione per Lodovica di affacciarsi sulle reti Mediaset, in particolare ad Italia Uno.