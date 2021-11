Love is in the air anticipazioni turche: Eda scopre una verità atroce su Serkan

Anticipazioni Love is in the air, trame turche: Eda scopre che Serkan ha un tumore

Mancano solo poco più di due episodi turchi alla fine della prima stagione di Love is in the air e accadrà di tutto. Dopo aver messo un punto sulla questione Selin e Deniz i due innamorati Eda e Serkan saranno pronti a viversi finalmente il loro amore in pace. Peccato che non andrà così, visto che Serkan ha il cancro e deciderà di non rivelarlo a Eda. La ragazza, come svelato in Love is in the air anticipazioni turche, non sospetterà nulla fino all’ultimo istante dell’ultima puntata. Dunque Serkan ha un tumore al cervello e proprio per questo deciderà di fare con Eda tutte le cose più belle. Ma proprio quando i due si troveranno con un camper in giro per il mondo Eda troverà la cartella medica di Serkan e ne rimarrà sconvolta.

Love is in the air anticipazioni turche: Serkan decide di cambiare vita

La notizia della malattia sconvolgerà Serkan a tal punto da fargli sentire l’esigenza di cambiare vita. Il protagonista di Love is in the air sentirà di aver perso tempo avendo dedicato la propria vita quasi esclusivamente al lavoro. Nelle anticipazioni Love is in the air l’architetto deciderà dunque di troncare con la vecchia vita e fare solo esperienze nuove. Al suo fianco Serkan vorrà soltanto Eda, alla quale proporrà di tutto, compreso vivere in un camper in giro per il mondo. La ragazza accetterà.

Love is in the air, trame turche: la gelosia di Eda per Serkan

Tra le varie avventure che Eda e Serkan affronteranno insieme ci sarà anche quella di girare una pubblicità. Mentre uno dei personaggi di Love is in the air avrà un incidente i due innamorati saranno alle prese con questo filmato. Peccato che Serkan dovrà baciare una donna e Eda ne sarà gelosissima. Le anticipazioni di Love is in the air annunciano scenate di gelosia memorabili.