Natale a 5 stelle su Canale5: trama e curiosità sul film con Massimo Ghini (VIDEO)

Film Natale a 5 stelle: la trama completa del cinepanettone in onda stasera su Canale5

Questa sera, domenica 26 dicembre, Canale5 trasmetterà il film Natale a 5 stelle. Realizzata nel 2018 dal regista e sceneggiatore Marco Risi, la pellicola, in onda a partire dalle 21:50, rappresenta a tutti gli effetti il primo cinepanettone prodotto e distribuito da Netflix. Al centro della trama, esattamente come svelano le anticipazioni del film Natale a 5 stelle, le vicende le leader pentastellato Franco Rispoli (Massimo Ghini). Quest’ultimo, in visita ufficiale in Ungheria, approfitterà dell’impegno istituzionale per trascorrere qualche ora in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione (Martina Stella). Un imprevisto, tuttavia, rischierà di compromettere il soggiorno: quando si imbatteranno in un misterioso cadavere, i due maldestri amanti non avranno altra scelta se non quella di affidarsi al portaborse del Premier (Ricky Memphis). La necessità di non rivelare all’opinione pubblica la sordida tresca spingerà, infatti, i protagonisti a vivere una serie di esilaranti avventure condite, come facilmente prevedibile, da una pungente satira politica.

Natale a 5 stelle stasera su Canale5: curiosità, location e omaggio a Carlo Vanzina

In attesa di assistere all’esilarante trama del film Natale a 5 stelle, già proposta su Canale5 venerdì 1 gennaio 2021, vi riportiamo una serie di curiosità sulla pellicola. Primo cinepanettone distribuito e prodotto da Netflix, Natale a 5 stelle è liberamente tratto dalla commedia teatrale “Out of Order” di Ray Cooney. Scritta da Enrico Vanzina, la pellicola rappresenta il primo film senza il fratello Carlo, autore del soggetto morto poco prima della realizzazione. Girato interamente a Roma e a Budapest, infine, Natale a 5 stelle non è considerato da Movieplayer come un vero e proprio cinepanettone, bensì come un nuovo filone del cinema italiano sulla comicità basata sulla politica d’attualità.

Anticipazioni Natale a 5 stelle: il cast e il trailer ufficiale del film in onda questa sera su Canale5

In conclusione, vi riportiamo il cast del film Natale a 5 stelle. Alla pellicola, dedicata alla memoria di Carlo Vanzina, hanno preso parte Massimo Ghini (Franco Rispoli), Paola Minaccioni (Marisa Rispoli), Martina Stella (Giulia Rossi), Ricky Memphis (Walter Bianchini) e Biagio Izzo. Accanto a loro compaiono, inoltre, Riccardo Rossi, nelle vesti di un inviato de Le Iene, Massimo Ciavarro, esponente leghista, e Rocco Siffredi nei panni di se stesso.

Queste, dunque, tutte le curiosità su Natale a 5 stelle. Chiudiamo proponendovi il trailer della pellicola e ricordandovi che il film si scontrerà con Maleficent in onda su Rai1.