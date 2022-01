GF Vip, Giacomo Urtis smaschera Katia Ricciarelli: “Una grande stratega”

Grande Fratello Vip: “Katia Ricciarelli è una grande stratega”, parla Giacomo Urtis

Giacomo Urtis un ex concorrente del GF Vip 6, è stato ospite di una nuova puntata del format GF Vip Party che vede al timone Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Il noto chirurgo dei personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, ha smascherato Katia Ricciarelli dicendo più volte: “E’ una grande stratega”.



Giacomo Urtis su Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip: “Non le sfugge nulla”

Nelle scorse ore Giacomo Urtis ha preso parte a un nuovo appuntamento del GF Vip Party. L’ex gieffino per iniziare dopo aver ribadito ancora una volta di essere stato penalizzato da un punto di vista delle nomination per il fatto di aver gareggiato con Valeria Marini nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ha risposto a una domanda di Gaia Zorzi. In particolare non appena quest’ultima gli ha chiesto: “Ma chi comanda in casa secondo te? Chi è la donna alfa?”, Giacomo ha dichiarato:

“In realtà sono tutte donne con abbastanza carattere. Diciamo che chi tendeva a comandare e ha perso un po’ potere era Manila, perchè gestiva insomma la cucina, i turni, un po’ come Maria Teresa l’anno scorso che gestiva la casa. Katia Ricciarelli che sembra così e in realtà ora che la sto vedendo da fuori da dentro non me ne accorgevo è una grande stratega perchè vedo che sa chi nominare, quando nominare, non le sfugge nulla“.

GF Vip, Giacomo Urtis confessa: “Pensavo che Katia Ricciarelli era rimbambita”

Giacomo Urtis sempre riguardo a Katia Ricciarelli che nelle scorse settimane ha ripreso i concorrenti, ha spiegato nel dettaglio per quale motivo si è ricreduto in negativo su di lei dopo l’uscita dalla casa del GF Vip 6: