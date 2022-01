Màkari 2, è ufficiale: ecco quando inizia la fiction con Claudio Gioè

Scritto da Giulia Tolace , il Gennaio 3, 2022 , in Serie & Film Tv

Màkari 2 stagione quando esce? Claudio Gioè pronto a tornare su Rai1

E’ stata una delle serie rivelazioni dello scorso anno, Màkari, che ha incollato davanti alla televisione più di 5 milioni di telespettatori. Con un successo così la Rai ha ufficializzato quasi subito Màkari 2 con grande gioia dei fan della serie. Le riprese di Màkari 2 stagione si sono svolte negli scorsi mesi e la Rai ha reso noti i palinsesti dei primi mesi del 2022. Per le fiction, dopo Doc-Nelle tue mani 2, Non mi lasciare e La sposa, ci sarà una pausa di una settimana dovuta al Festival di Sanremo. Ma subito dopo Claudio Gioè è pronto a tornare nei luoghi incantevoli della Sicilia tra indagini e vicende amorose altalenanti. Per chi si stesse chiedendo quando inizia Màkari 2 la risposta è presto data: lunedì 7 febbraio! Salvo cambi di palinsesto la serata di Màkari resterà il lunedì e le puntate saranno 3.

Màkari 2: trama, cast, location. Tornano Claudio Gioè, Domenico Centamore e Ester Pantano

Dopo aver scoperto quando debutterà Màkari 2 vediamo adesso le prime anticipazioni sulla fortunata serie di Rai1. La trama di Màkari 2 vedrà Saverio Lamanna (Claudio Gioè) ancora nella casa di famiglia al limite della sopravvivenza economica. Accanto a lui sempre l’immancabile amico fidato Piccionello (Domenico Centamore) compagno di mille avventure. La bella Suleima (Ester Pantano) invece ormai sarà da un anno a Milano. Un progetto la farà tornare in Sicilia con il suo affascinante capo, Teodoro Bartoli. La gelosia di Saverio sarà alle stelle. Quando il suo rivale verrà trovato morto Saverio dovrà sfoderare tutte le sue armi investigative per scoprire la verità. Le location di Màkari 2 sono Trapani, Agrigento e Palermo.

Màkari, Claudio Gioè torna con la 2 stagione: tutti i casi di Saverio Lamanna

Dunque manca poco al ritorno di Màkari 2 insieme ad altre fiction Rai pronte a tenere compagnia ai telespettatori. Nella 2 stagione di Màkari saranno ben tre i casi su cui Saverio Lamanna dovrà indagare. Oltre all’omicidio del capo di Suleima il personaggio interpretato da Claudio Gioè dovrà fare luce su altri due omicidi. Si tratta di un famoso archeologo, ucciso nella Valle dei Templi di Agrigento, e di un uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata.