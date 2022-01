Sanremo 2022, scontro cantanti: Gianni Morandi ancora travolto dalle polemiche

Gianni Morandi, ancora polemiche prima di Sanremo 2022: arriva l’attacco di Donatella Rettore

Neanche il tempo di iniziare il Festival di Sanremo 2022 che Gianni Morandi è già diventato il protagonista assoluto della kermesse. Come ormai noto, il cantante emiliano è finito nel mirino della critica nei giorni scorsi, dopo aver pubblicato per sbaglio un estratto del suo singolo in gara a Sanremo 2022, Apri tutte le porte. Dopo un rapido consulto, però, proprio come accaduto a Fedez e Francesca Michielin lo scorso febbraio, è stato deciso di tenere in gara Gianni Morandi e passare sopra l’errore. Peccato che non la vede nello stesso modo un’altra delle concorrenti in gara e di ritorno all’Ariston, Donatella Rettore. La cantante di Castelfranco Veneto si è così espressa sul caso Gianni Morandi:

Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi ‘Oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato’ e cose così. Con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare

Sanremo 2022, Jovanotti su Gianni Morandi: “Aveva una voce cavernosa”

A parlare del caos mediatico intorno a Gianni Morandi è stato anche Jovanotti, autore di Apri tutte le porte, il brano cucito per Sanremo 2022. Il cantautore, che nel corso della sua carriera ha scritto e lanciato canzoni storiche come A te, Bella o Mi fido di te, ha rivelato la reazione di Gianni Morandi una volta resosi conto del fattaccio: “Quando ieri mattina ho visto il nome di Gianni Morandi illuminarsi nel cellulare ho risposto e una voce cavernosa mi ha detto ‘Lorenzo siamo nei guai, credo di aver fatto un casino, mi sono sbagliato’.

Gianni Morandi ‘temuto’ da un giovane cantante in gara a Sanremo 2022: chi è

Nelle scorse ore il giovane artista Yuman non ha nascosto l’emozione che proverà nel sfidare Gianni Morandi in gara a Sanremo 2022: “Mi fa quasi paura incontrare dei grandi artisti come Gianni Morandi“.