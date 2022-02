L’amica geniale 3, Margherita Mazzucco svela: “Penso e agisco come Lenù”

Margherita Mazzucco fa una rivelazione su L’amica geniale 3: “Penso, agisco e reagisco esattamente come Lenù”

Ha avuto uno straordinario successo in gran parte del mondo L’amica geniale, fortunatissima serie televisiva tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Il prodotto audiovisivo, infatti, ha potuto contare anche sul vasto seguito che la scrittrice si era già procurata grazie all’ampia diffusione dei libri. Non sempre, però, le trasposizioni su schermo risultano così riuscito. Merito certamente anche del cast, e in primis delle protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Quest’ultima, in una intervista concessa al periodico Ora, ha svelato di avere davvero tanto in comune con il personaggio che interpreta:

Mi reputo simile a Lenù in maniera sorprendente. Certe volte mi accorgo di pensare, agire e reagire esattamente come il mio personaggio, tanto che, spesso, non so più dove finisce Elena e dove inizia Margherita; mi riconosco la sua stessa sensibilità, ma lei è molto più determinata.

L’amica geniale 3, Margherita Mazzucco e il rapporto col regista Daniele Luchetti: “Mi ha fatto conoscere gli anni Settanta”

Abbiamo già elencato alcune ragioni plausibili del successo de L’amica geniale 3, tralasciando volutamente, per tirarlo fuori ora, l’ottimo lavoro svolto dal regista Daniele Luchetti. Margherita Mazzucco, che nella serie interpreta il personaggio di Lenù, nell’intervista concessa al periodico Ora ha avuto per lui soltanto belle parole:

Con Daniele mi sono trovata benissimo. Grazie ai suoi racconti, ed alla sua grande cultura, ho conosciuto gli anni Settanta; gli riconosco, inoltre, il merito di aver creato sul set un ambiente familiare.

Margherita Mazzucco e l’amicizia mai nata con Gaia Girace: “Non abbiamo voluto forzare il rapporto”

Di recente, le protagonisti de L’amica geniale 3 ci avevano raccontato un retroscena dal set. Adesso, invece, Margherita Mazzucco ci spiega perché l’amicizia con Gaia Girace non è mai sbocciata al di fuori dell’ambiente lavorativo: