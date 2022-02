Màkari 2, la fiction è l’erede di Montalbano? Costanzo frena: “Andiamoci piano”

Màkari 2, spettatrice la paragona a Il Commissario Montalbano. “Ci andrei piano” commenta Maurizio Costanzo

Tra le serie tv italiane rivelazione della scorsa stagione televisiva c’è Màkari, ambientata in Sicilia, a metà tra la commedia e il giallo. Il successo è stato così grande che a meno di un anno di distanza Màkari 2 è già arrivato su Rai1. Anche nella 2 stagione di Màkari gli ascolti sono stati grandiosi. Una lettrice della rubrica di Maurizio Costanzo, su Nuovo Tv, paragona Il Commissario Montalbano e Màkari in quanto per lei positivamente molto simili. Le riprese mozzafiato della Sicilia, il dialetto siciliano, i casi da risolvere e molto altro accomuna le due serie. Tuttavia Maurizio Costanzo ci va cauto e dice:

“Ci andrei piano a considerare questa serie come una sorta di erede dell’altra. La fiction ispirata ai romanzi di Camilleri è andata in onda per vent’anni, Màkari è alla seconda stagione”.

Màkari 2 stagione, Peppe Piccionello (Domenico Centamore) è la vera superstar. Maurizio Costanzo: “Lo trovo esilarante”

Nel commento che Maurizio Costanzo fa su Màkari, nella rubrica di Nuovo Tv, il giornalista temporeggia dunque ad accostarla a Il Commissario Montalbano. Tuttavia Maurizio Costanzo elenca diversi punti che Màkari 2 e Montalbano hanno in comune. Tra questi il primo riguarda il fatto che la trama ruota attorno a gialli da risolvere. Poi il fatto che entrambe le serie sono ambientate in Sicilia. Il giornalista cita poi la bravura di Claudio Gioè (Saverio Lamanna) e di Domenico Centamore (Peppe Piccionello), quest’ultimo vera rivelazione della serie. E proprio su di loro Maurizio Costanzo dice:

“A parte il bravissimo Claudio Gioè, che interpreta Saverio Lamanna, trovo esilarante il suo compare Piccionello, Domenico Centamore. Vederli all’opera ricorda certe scene di Montalbano”.

Maurizio Costanzo e la riflessione su Màkari: “Mostra l’anima della Sicilia, meravigliosa e affascinante”

Così come nella prima anche la 2 stagione di Màkari sta mostrando paesaggi mozzafiato della Sicilia. Non soltanto città principali ma anche posti quasi sconosciuti in cui mare, montagna e collina si incontrano in uno spettacolo quasi magico. Proprio queste riprese sono una delle forze di Màkari 2, come anche Maurizio Costanzo sottolinea. Secondo il giornalista la bravura degli sceneggiatori ha permesso di conoscere ancora meglio la regione siciliana. Poi Maurizio Costanzo aggiunge: