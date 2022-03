Il Patriarca, nuova fiction con Claudio Amendola: trama e quando andrà in onda

Il Patriarca è la nuova serie tv di Canale5: Claudio Amendola protagonista

E’ un periodo molto fortunato questo per Claudio Amendola dal punto di vista lavorativo. L’attore è appena uscito con il suo nuovo film “I cassamortari” di cui è regista. Da lunedì 4, inoltre, tornerà con Nero a metà 3, fiction di Rai1. Infine Claudio Amendola sarà il protagonista de Il Patriarca, nuovo progetto della Taodue destinato a Canale5. Anche in questo caso l’attore sarà sia attore che regista. Il genere sarà quello del poliziesco. Le riprese sono già in corso e proseguiranno ancora per po’. La fiction Il Patriarca andrà in onda in autunno nella nuova stagione televisiva Mediaset.

Trama e cast della fiction Il Patriarca: la Puglia fa da sfondo ad Alzheimer e lotta per il potere

La trama de Il Patriarca ruota attorno al protagonista Nemo Bandiera, interpretato da Claudio Amendola, ricco imprenditore. La sua ricchezza però è frutto di affari illeciti svolti in Puglia. Nemo ha fatto una carriera incredibile e altrettanti soldi fino a diventare uno degli uomini più importanti del territorio. Le cose inizieranno a cambiare quando, all’età di 60 anni, all’imprenditore verrà diagnosticato l’Alzheimer. In un primo momento Nemo cercherà di nascondere la malattia e prendere tempo per trovare il suo successore. Ma alle sue spalle inizieranno guerre e lotte per il potere. Ancora abbastanza top secret il cast di Il Patriarca ma sembra che Amendola abbia richiamato Niccolò Centioni (Rudi dei Caroni). Inoltre dovrebbe esserci anche Carmine Buschini (Cuori e Storia di una famiglia perbene).

Claudio Amendola torna con Nero a metà 3: le novità della stagione

