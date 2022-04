A muso duro, Flavio Insinna in grande difficoltà: “Quando mi hanno chiamato…”

Flavio Insinna sarà Antonio Maglio su Rai1: “E’ stato emozionante interpretarlo”

Dopo il ritorno in Don Matteo 13 con il capitano Anceschi, sebbene solo per due puntate, Flavio Insinna è pronto a tornare nella grande fiction Rai. E lo farà domenica 1 maggio con il film tv evento su Antonio Maglio, dottore e dirigente dell’Inail, famoso per aver organizzato le prime Paralimpiadi nel 1960 a Roma. Dal titolo A muso duro, la prima tv di Rai1 ha scelto il volto di Insinna per raccontare la storia di questo grande uomo. Intervistato dal quotidiano La Repubblica Insinna ammette:

“E’ stato emozionante interpretarlo. Anche se quando Marco mi ha chiamato mi sono nascosto dietro l’impegno de L’eredità. Mi sarebbe piaciuto fare il medico”.

Il Marco di cui parla Insinna è Pontecorvo, regista di tanti film e fiction tra cui le prime stagioni di Nero a metà. Nonostante le titubanze e le difficoltà di Insinna il regista l’ha voluto a tutti i costi.

A muso duro, l’attore protagonista sul suo personaggio: “Era un genio”

Interpretare Antonio Maglio per Flavio Insinna è una grande responsabilità e un onore altrettanto grande. Per calarsi quanto più possibile nel ruolo, anche dal punto di vista visivo, Flavio Insinna ha indossato un cappotto anni ’60 e un paio di occhiali con una montatura spessa. L’immagine in cui si è rivisto è quella del suo papà che possedeva dei valori simili a quelli di Maglio. Questo personaggio ha rivoluzionato il concetto stesso della disabilità, facendo il possibile per far vivere ai ragazzi una vita normale. “Era un genio” commenta Flavio Insinna. Tra i tanti aneddoti che Insinna racconta di Antonio Maglio c’è il suo acquisto di un piccolo peschereccio, inventa una carrucola e fa calare in mare i ragazzi disabili perchè anche loro hanno il diritto “di sentire l’acqua sulla pelle”.

Flavio Insinna A muso duro nella vita: “Dico quello che penso”

Recentemente i giornali hanno parlato di Flavio Insinna perché nel corso della sua trasmissione aveva preso posizione, con coraggio, sulla guerra. Non è usuale che un personaggio dello spettacolo, soprattutto della tv pubblica, dica a testa alta ciò che pensa su questioni così importanti con il rischio di risultare poco gradito. Ma Flavio Insinna, dopo la doccia gelata a L’eredità, esattamente come il film tv di cui sarà protagonista su Rai1, ha deciso di vivere A muso duro. E delle censure non ha paura: