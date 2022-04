L’Eredità, doccia gelata per il campione: Flavio Insinna costretto a dirgli…

Parte male l’esperienza a L’Eredità del nuovo campione Andrea: vittoria sfumata alla ghigliottina

Non è iniziata nel migliore dei modi la partecipazione di Andrea, nuovo campione nel quiz condotto da Flavio Insinna: nella puntata andata in onda oggi, venerdì 8 aprile 2022, il concorrente è riuscito ad arrivare alla ghigliottina ma, pur avendo giocato molto bene nel corso della trasmissione, è stato tradito dal suo intuito sul finale, dando una risposta errata, ossia ‘GIRO’. “Benvenuto comunque nella nostra famiglia” sono state le parole del conduttore a fine programma che, dando la linea al TG1, ha provato a rincuorarlo ricordandogli che domani sera, se sarà di nuovo campione, avrà la possibilità di ritentare la fortuna.

Delusione alla ghigliottina stasera: in palio c’erano 40.000€ e la risposta corretta era…

Partendo dai cinque indizi, ossia ‘via’, ‘accordo’, ‘per’, ‘termine’ e ‘alta’, la risposta corretta era ‘DEFINIZIONE’. Non avendola individuata, il concorrente de L’Eredità si è dovuto rassegnare a tornare a casa a mani vuote. E a proposito dell’indizio ‘alta’, appunto abbinato alla parola vincente, Flavio Insinna, spiegandolo, ha fatto una battuta ai telespettatori di Rai1 dicendo loro: “Se ci seguite in alta definizione oppure lo fate tramite radio o con il telefonino, per noi è uguale se ci volete bene”.

L’importante è rimanere in contatto con voi, che sia in alta, bassa o media definizione

ha poi aggiunto scherzosamente, prima di dare la linea al TG1 salutando non solo il concorrente ma anche i prof Samira Lui e Andrea Cerelli. Qualche sera fa Flavio ha avuto invece un momento di incertezza parlando della guerra e ammettendo: “Mi viene la nausea…”.

Ancora due mesi di programmazione per il quiz del preserale di Rai1: poi arriva Reazione a catena

La trasmissione del preserale di Rai1, come nelle scorse stagioni, anche quest’anno farà compagnia al pubblico per altri due mesi circa, indicativamente fino alla fine di maggio o all’inizio di giugno, per poi lasciare il posto in palinsesto a Reazione a catena, i cui casting sono già iniziati, non a caso in alcuni momenti della giornata sui canali Rai passa la scritta in sovraimpressione con l’indirizzo di posta elettronica al quale scrivere se si vuole sostenere il provino.