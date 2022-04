Ada Masali è la nuova serie turca di Canale5: trama, cast e quando inizia

Ada Masali arriva in Italia: quando inizia la nuova serie turca

La stagione televisiva sta per giungere a termine e come ogni anno Canale5 strizza l’occhio alle serie estere per riadattarle nel formato soap italiano e riempire i palinsesti. Se prima era la Spagna leader assoluta delle importazioni Mediaset da qualche anno è la Turchia il pozzo perfetto da cui attingere per regalare nuove emozionanti storie d’amore al pubblico di Canale5. Così, dopo Better Sweet – Ingredienti d’amore, Cherry Season, DayDreamer – Le ali del sogno, Mr Wrong – Lezioni d’amore, Love is in the air e Brave and Beautiful, ecco arrivarne un’altra sempre made in Turchia. Si tratta di Ada Masali, che in Italia dovrebbe essere riadattata con il titolo di Racconto dall’Isola o Storia dell’Isola. Stando quanto riporta MediaTurkey.it la serie dovrebbe iniziare il 30 maggio, probabilmente proprio alla fine di Brave and Beautiful. A differenza delle precedenti serie turche lunghissime questa occuperà soltanto il palinsesto estivo.

Trama e cast: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova soap turca

Il genere della nuova serie turca è quello della commedia romantica che, come le precedenti soap, si è dimostrato particolarmente gradito dal pubblico di Canale5. La storia è ambientata nelle Isole attorno a Izmir, con paesaggi mozzafiato e squarci di natura da sogno. La trama di Ada Masali ruota intorno a Haziran (Ayca Aysen Turan) e Poyraz (Alp Navruz), attori molto conosciuti e apprezzati in Turchia. Lui abita sull’isola, è bello e testardo. Lei viene da Istanbul ed è piena di vita, oltre che bellissima. Haziran viene mandata sull’isola per convincere Poyraz a vendere le sue terre in cambio di un importante lavoro a Tokyo. Lei, disposta a tutto pur di avere quel lavoro, si inventa mille strategie, anche discutibili, per convincere l’uomo. I due finiranno per innamorarsi, cambiare carattere e migliorare anche la vita degli abitanti dell’isola.

Numero delle puntate e successo negli altri Paesi

L’arrivo in Turchia di Ada Masali è stato ben accolto dal pubblico che ha premiato la serie con buoni ascolti. Le riprese si sono svolte a Smirne. Ogni puntata ha una durata di circa 140 minuti ed è trasmessa sul canale Star Tv. Le puntate sono 25. La serie è già stata trasmessa in Spagna, sempre da Mediaset, ed ha avuto grande successo.