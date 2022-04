Addio Serena Autieri, soppresso Dedicato: a prendere il suo posto sarà…

Dedicato non tornerà in onda il prossima autunno: quale programma prenderà il suo posto

Serena Autieri non è stata riconfermata nella prossima stagione televisiva con il suo programma di dediche e interviste, a rivelarlo in anteprima è il sempre informato sito di TvBlog che fornisce anche ulteriori dettagli sui motivi della cancellazione. Secondo il sito suddetto, infatti, la trasmissione del sabato pomeriggio di Rai1 sarebbe un esperimento non riuscito visti i bassi ascolti, pari in media circa al 10% di share. A rendere tali cifre insoddisfacenti si aggiunge anche la mancanza di una controprogrammazione forte visto che il diretto competitor, Canale5, non ha schierato la corazzata di Amici di Maria De Filippi ma ha proposto Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo. Archiviata questa trasmissione, quindi, cosa vedremo nel sabato pomeriggio di Rai1 a partire da settembre? È sempre il sito ad anticiparlo: ci sarà il ritorno di Linea Blu con Donatella Bianchi.

Serena Autieri arriva su Rai2 dopo la cancellazione del suo programma? L’indiscrezione

Sempre stando alle anticipazioni fornite da Blogo, tuttavia, per la conduttrice partenopea potrebbe valere in un certo senso il detto ‘chiusa una porta si apre un portone’ perché anche ammesso che Dedicato venga cancellato potrebbe approdare su Rai2. Non si hanno, al momento, molti dettagli e informazioni in merito però la bionda artista potrebbe approdare nel sabato a mezzogiorno di Rai2 con un nuovo programma, diverso dal precedente, ma ancora tutto da scrivere sul quale però, appunto, per ora non si sa molto. Del resto è noto che la seconda rete della tv di Stato stia cercando di innovarsi puntando su nuovi volti e programmi. Queste sono dunque le ultime anticipazioni sui progetti futuri della conduttrice, che di recente si è commossa a La vita in diretta.

Palinsesti Rai1 2022/2023: tutte le novità sulla programmazione della prossima stagione

Aria di cambiamenti e rivoluzioni, quindi, nella prossima stagione televisiva per la rete ammiraglia Rai per il sabato pomeriggio. Dopo questa edizione non entusiasmante del programma di dediche si ritorna al passato con la storica trasmissione incentrata sulle bellezze del mare che inizierà a partire dalle 14.00 in punto. Il pomeriggio di Rai1 poi continuerà con A Sua immagine di Lorena Bianchetti ed il raddoppio di Marco Liorni con ItaliSì e Reazione a catena.