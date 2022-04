Al Bano, momenti difficili nel suo passato: “Ecco cosa ho dovuto subire”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 22, 2022 , in Musica

Al Bano viene allo scoperto: “In passato ho subìto piccole ingiustizie”

Il popolare cantante di Cellino San Marco ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza il giornalista gli ha chiesto se da piccolo si è trovato in conflitto con uno o più insegnanti. Il compagno di Loredana Lecciso ha subito risposto affermativamente, non facendo mistero di aver anche subìto qualche piccola ingiustizia:

“Ero molto bravo a disegno e aiutavo la mia amica Fiorella, facendo pure i suoi compiuti…Il professore però a lei dava 10 e a me 4…Sono piccole ingiustizie che capitano a tutti…”

Successivamente il cantante ha rivelato di credere che comunque queste ingiustizie aiutino a crescere.

Jasmine Carrisi, suo padre fa una sua confessione: “Il suo modo di approcciarsi al futuro per me è una grande gioia”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi fatto presente ad Al Bano che sua figlia ha deciso di seguire le sue orme diventando a tutti gli effetti una cantante, cogliendo l’occasione per chiedergli se pensa che possa andare incontro a qualche difficoltà perchè è una ‘figlia d’arte’. E il cantante, che poco tempo fa è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha subito risposto che questa domanda andrebbe fatta alla diretta interessata più che a lui. L’artista ha comunque voluto sottolineare di essere assolutamente orgoglioso del modo in cui sua figlia si approccia al futuro:

“Il suo modo di approcciarsi al futuro per me è una grande gioia perchè è una ragazza molto saggia che sa esattamente quello che vuole nella vita…”

Ha poi dichiarato che con la ragazza ha da sempre un ottimo rapporto: “E’ in grado di descrivermi proprio come sono…”

Al Bano non lo nasconde: “Sono un genitore amorevolmente severo”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto al cantante che tipo di genitore è. E il cantante, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha ammesso che con Jasmine Carrisi e gli altri suoi figli è un genitore amorevolmente severo:

“I miei ragazzi conoscono i limiti oltre i quali non devono andare…”

L’artista ha quindi aggiunto che il suo ruolo è quello del padre, e non certo quello di fare l’amico.