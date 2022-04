Verissimo, Al Bano non riesce a parlare dal dolore: “Mi sento male”

Al Bano ha la voce rotta per la guerra in Ucraina: “Caro Putin sarebbe la fine per tutti”

In quest’ultima puntata domenicale di Verissimo tra gli ospiti c’è stato anche Al Bano che ha raccontato una storia molto bella. Ovvero quella che riguarda la sua ospitalità ad una mamma ucraina con suo figlio di 7 anni e a due ragazzi di 14 e 18 anni. Al Bano ha raccontato che quando il bambino è entrato in casa aveva gli occhi neri, come se gli avessero dato due pugni, per la stanchezza. Adesso stanno da lui, mangiano insieme e giocano. Riguardo a quanto sta accadendo in Ucraina Al Bano ha avuto forti difficoltà a parlare perchè era davvero addolorato.

“Non accetto questa cosa da essere umano. Quando vedo quello che sta succedendo mi sento male”

ha detto prima di spiegare che l’odio genera odio e che nemmeno le bestie si comportano così. Poi sulla possibile guerra nucleare ha aggiunto: “Caro Putin sarebbe la fine per tutti”.

Lo sfogo su Romina Power: il cantante a Verissimo non si trattiene

Un altro argomento che non ha fatto stare sereno Al Bano riguarda tutti i gossip che lo vedono protagonista. In particolare quelli su di lui e Romina Power stanno iniziando davvero a stancarlo. Arrabbiato come poche volte si è visto Al Bano a Verissimo ha detto: “E’ una sofferenza”. Il cantante si è detto consapevole che in questo momento ci sono sofferenze ben più gravi nel mondo. Per questo è disposto a sopportare. Tuttavia la situazione, come la stessa Romina ha detto recentemente, sta diventando insostenibile. In particolare le critiche le ha rivolte al mondo dei social che mostrano una realtà che non è quella reale. “Ho letto tante di quelle porcherie” ha concluso amareggiato.

Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? Lui chiude all’ipotesi e spiega perchè

Infine Al Bano ha messo a tacere un altro gossip, questa volta però su Loredana Lecciso e sul loro presunto matrimonio imminente. Il cantante a Verissimo ha spiegato di essersi già sposato una volta, con Romina Power, e che non ha intenzione di farlo un’altra volta. Il matrimonio è stato bello ed anche la vita insieme ma la parte del divorzio lo ha distrutto. Per questo adesso vuole viversi la vita come se la sente senza dover fare qualcosa per forza.

“L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”

ha concluso.