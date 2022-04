“Si sposa!”, Alberto Matano l’ha annunciato oggi a La vita in diretta

Alberto Matano chiude la diretta con un lieto annuncio: “Ecco chi sta per sposarsi”

Non ha fatto solo gli auguri di buona Pasqua ai telespettatori il conduttore de La vita in diretta alla fine della puntata andata in onda oggi, venerdì 15 aprile 2022: ha infatti dato anche una bella notizia, annunciando il matrimonio di una persona a lui cara. Salutando il pubblico e ringraziandolo per aver seguito la trasmissione, congedandosi anche dai suoi ospiti, il giornalista ha asserito

Devo darvi una notizia felice, ci sarà un lieto evento qui: facciamo gli auguri alla nostra Valentina che domani si sposerà con Andrea. A loro buona Pasqua e tanta felicità!

Ovviamente in studio è partito un applauso da parte degli ospiti (Alessandro Greco, Anna Pettinelli, Rosanna Lambertucci, Luca Bianchini), i quali si sono uniti agli auguri.

L’appello di Alberto Matano a favore dell’associazione Amore e Libertà: “Aiutiamo i bambini”

“Il venerdì è sempre la giornata degli annunci importanti” ha affermato inoltre il conduttore de La vita in diretta, facendo anche un appello ai telespettatori:

Sosteniamo la fondazione Amore e Libertà Onlus che da più di trent’anni accoglie bambini e ragazze vittime di violenza, che vivono in povertà. Tutti noi possiamo fare qualcosa.

Ha quindi dato al pubblico di Rai1 il numero tramite il quale è possibile fare donazioni, ossia il 45583: attraverso tale numero si possono inviare 2€ mandando un sms o 5-10€ facendo una telefonata. “Con un piccolo gesto si può fare davvero tanto, lo dico sempre, per chi ha meno di noi. Grazie in anticipo perchè so che lo farete” ha commentato subito dopo. Nei giorni scorsi Alberto ha invece rivelato per la prima volta un retroscena riguardante il programma, raccontando di una pesante accusa che è stata mossa alla sua squadra in passato…

Gag di Alberto Matano con Alessandro Greco: “Imparerò a cucinare in quaranta minuti”

La presenza di Alessandro Greco tra gli ospiti de La vita in diretta oggi è stata poi l’occasione per lanciare l’appuntamento di domani di ‘Cook 40’, il nuovo programma che conduce ogni sabato a mezzogiorno su Rai2. Promettendogli di seguirlo, il giornalista ha quindi ironizzato asserendo: “Vedremo se imparerò a cucinare qualcosa in quaranta minuti”.