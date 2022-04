La vita in diretta, retroscena di Alberto Matano: “Siamo stati accusati di…”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 13, 2022 , in Personaggi Tv

Alberto Matano lo ha rivelato solo ora: “Due anni fa al nostro programma è successa una cosa inquietante”

Nella puntata di oggi de La vita in diretta, mercoledì 13 aprile si è parlato di fake new e complottismi ed il conduttore ne ha approfittato per svelare un retroscena mai rivelato prima d’ora:

“Noi siamo stati accusati di aver messo in scena una terapia sub intensiva due anni fa è stata una cosa veramente inquietante.”

Contestualizzando, due anni fa si era in piana pandemia e molti programmi dedicavano ampio spazio al Covid ed alle sue conseguenze ed anche soprattutto alle strutture ospedaliere che rischiavano di collassare ma nonostante questo c’era chi negava l’esistenza del virus e dei suoi effetti devastanti. E così si sono diffusi anche i No-Vax ed i complottisti che hanno accusato anche il programma di Rai1 di diffondere, a loro dire, notizie false.

La vita in diretta, il conduttore ironizza con Alba Parietti: “Dammi un bacio!”

L’ultimo segmento della trasmissione di Rai1 è dedicato a temi più leggeri di gossip e costume e, nello specifico, oggi essendo la giornata internazionale del bacio si è dedicato ampio spazio al tema mostrando con una clip una carrellata dei baci più famosi e appassionati del grande e piccolo schermo. Ed alla fine del servizio Alberto Matano ha inscenato una gag con Alba Parietti chiedendole ironico: “Baciami”. I due tra le risate e un po’ di imbarazzato si sono scambiati un divertente bacio alla fine del quale la Parietti ha chiesto: “Come è andata? Ti ha cambiato qualcosa” ed il conduttore dopo aver sottolineato di doversi riprendersi ha ammesso: “Resusciti Alba!”.

Gloria Guida racconta il primo bacio con Johnny Dorelli nel programma di Rai1

E nel programma di Alberto Matano, che ieri ha creato il caos con una battuta, tra gli ospiti era presente anche Gloria Guida che restando in tema di baci ha rivelato quando è avvenuto il suo primo bacio con Johnny Dorelli: “L’iniziativa l’ho presa io. Era nascosto sotto un velo in scena lui e sono stata io ad ‘aggredirlo’ durante la commedia musicale Accendiamo la lampada. Il primo bacio è stato li” e subito dopo ha salutato il suo ‘Giorgino’ vero nome dell’artista.