“Auguri!”, Alberto Matano e il lieto annuncio a La vita in diretta

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 26, 2022 , in Personaggi Tv

La vita in diretta, finale di puntata con auguri: “Oggi festeggiamo il nostro…”

Com’è accaduto altre volte, al termine della puntata di oggi del rotocalco pomeridiano di Rai1 il padrone di casa Alberto Matano ha fatto gli auguri ad un suo collaboratore. Dopo aver ringraziato gli ospiti che hanno preso parte al talk che si è svolto, come da tradizione, nella seconda parte del programma, ha detto infatti:

Auguri al nostro Lucio Palazzo, colonna della famiglia di questo programma.

“Oggi è il suo compleanno eppure è con noi qui in studio” ha aggiunto subito dopo, con un applauso fatto dagli ospiti seduti al tavolo, ossia Annalisa Chirico, Salvo Sottile, Nunzia De Girolamo e Salvatore Esposito.

Alberto Matano: “Ecco come abbiamo festeggiato il compleanno del nostro collega”

“Riusciamo ad inquadrare tutta la nostra squadra?” ha poi chiesto il giornalista alla regia, rispondendo subito: “No, questa è una mission impossible mi sa”.

Oggi abbiamo pranzato mangiando una meravigliosa pizza pugliese

ha raccontato subito dopo, fin quando la regia è finalmente riuscita ad inquadrare non tutta la squadra che lavora alla realizzazione de La vita in diretta, ma almeno il diretto interessato, che si è mostrato dietro le telecamere salutando i telespettatori con un cenno e ringraziando Alberto Matano per gli auguri.

La vita in diretta, parterre ricco: ospiti Salvatore Esposito, Annalisa Chirico, Salvo Sottile e Nunzia De Girolamo

Auguri a parte, Alberto Matano (che qualche giorno fa al termine della diretta ha fatto una richiesta d’aiuto) ha consigliato ai telespettatori la lettura dei libri ‘Lo sciamano’ e ‘Prigioniere-Saman e le altre’, scritti rispettivamente da Salvatore Esposito e Annalisa Chirico, entrambi presenti in studio assieme ad altri due ospiti, ossia i succitati Nunzia De Girolamo e Salvo Sottile, al quale Alberto, prima di chiudere il programma e dare la linea a L’Eredità, ha promesso ancora una volta di andare a trovarlo nella sua di trasmissione, ossia I Fatti Vostri, che conduce con successo ogni giorno su Rai2 in coppia con Anna Falchi, peraltro dallo studio che è situato proprio al piano inferiore nella stessa palazzina della sede Rai di via Teulada a Roma.