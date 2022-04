“Grande sofferenza”, Alberto Matano ha chiesto aiuto a La vita in diretta

Alberto Matano, appello accorato a fine trasmissione: “Aiutiamo i bambini che soffrono”

Come ogni venerdì anche oggi, 22 aprile, al termine de La vita in diretta il conduttore ha richiamato l’attenzione dei telespettatori facendo un appello per aiutare chi è in difficoltà. Dopo aver salutato e ringraziato gli ospiti che hanno preso parte al programma, prima di dare la linea a L’Eredità ha detto infatti

Sosteniamo la campagna di “soleterre”. La guerra in Ucraina colpisce ancora di più i bambini, soprattutto quelli malati di cancro…

Ha poi aggiunto: “Possiamo fare qualcosa per chi davvero sta soffrendo tantissimo”, dando quindi il numero di telefono attraverso il quale è possibile fare donazioni per la fondazione succitata.

L’appello del conduttore de La vita in diretta alla fine del programma: “Doniamo al 45520”

“Ci tengo tantissimo, come ogni venerdì faccio un appello […] Doniamo al 45520 inviando un sms da cellulare oppure facendo una chiamata da rete fissa” ha affermato Alberto Matano. La campagna in questione è partita lunedì scorso, 18 aprile, e si chiuderà dopodomani, domenica 24. Mandando un messaggio da cellulare si possono donare 2€, mentre telefonando da rete fissa è possibile scegliere se donare 5 o 10€, come tutte le campagne benefiche che vengono promosse in tv.

C’è bisogno veramente dell’aiuto di tutti, facciamolo. Grazie perchè so che mi ascoltate

ha detto infine il giornalista, che nei giorni ha spiazzato il pubblico mostrandosi molto indignato. Venerdì scorso Alberto, chiudendo la trasmissione, ha invece fatto un lieto annuncio, parlando di un matrimonio…

La vita in diretta lunedì prossimo andrà in onda nonostante la festività del 25 aprile

Finito l’appello, Alberto Matano ha ringraziato tutte le “ospiti bionde”, ha detto proprio così, che hanno preso parte al talk che si è svolto nella seconda parte del programma, ossia Vira Carbone, Stefania Orlando, Francesca Barra, Anna Pettinelli e non solo, dando ai telespettatori l’appuntamento per lunedì. “Buon fine settimana a chi farà il weekend lungo” ha detto, in riferimento alla Festa della Liberazione del 25 aprile, sottolineando subito dopo che la trasmissione sarà di nuovo in onda proprio lunedì nonostante la giornata, appunto, di festa, a differenza di quanto è avvenuto invece lunedì scorso, giorno di Pasquetta, quando il programma è invece andato in pausa.