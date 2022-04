“Ci ha lasciati”, Alberto Matano colpito per la morte di una collega

La vita in diretta si chiude con il drammatico annuncio della scomparsa di Giusi Ferrè

Ha dedicato gli ultimi secondi della diretta di oggi alla collega Giusi Ferrè, morta alcune ore fa: è così che Alberto Matano ha voluto chiudere la trasmissione questo pomeriggio. Salutando e ringraziando sia gli ospiti che hanno preso parte al programma che il pubblico di Rai1, il conduttore, visibilmente dispiaciuto, ha asserito:

Ci ha lasciato una grande firma del giornalismo, Giusi Ferrè. A lei voglio mandare un abbraccio e un saluto.

“Lei ha veramente saluto interpretare i tempi” ha aggiunto subito dopo, con la regia che ha mandato in onda una foto della giornalista.

Chi era Giusi Ferrè, la giornalista morta oggi ricordata da Alberto Matano alla fine della diretta

Giusi Ferrè (nella foto in basso) è scomparsa la notte scorsa all’età di 75 anni. E’ stata la storica firma della moda italiana nonché autrice di Io Donna. In molti la ricordano per le sue rubriche diventate famose, Buccia di banana, dalla quale sono nati anche un libro e un docureality, e Tocco di classe. La sua scomparsa è stata annunciata alcune ore fa dal Corriere della Sera. Nata a Milano nel 1946, nel corso della sua carriera ha scritto anche per Linea Italiana, Epoca, Linea Sport e L’Europeo. Al momento non conosciamo le cause della sua scomparsa, né Alberto Matano ha fornito dettagli in proposito.

La vita in diretta non andrà in onda lunedì, giorno di Pasquetta: al suo posto uno speciale sul Papa

Oltre a ricordare la Ferrè, Alberto Matano oggi al termine della diretta ha fatto gli auguri ad una sua collaboratrice che domani si sposa, mentre pochi secondi prima di dare la linea a L’Eredità ha comunicato ai telespettatori che lunedì il programma non andrà in onda. Al posto del rotocalco nel pomeriggio di Pasquetta Rai1 trasmetterà un appuntamento speciale di A Sua Immagine, dal titolo ‘Francesco incontra gli adolescenti’, con la conduzione di Lorena Bianchetti e la partecipazione di Monsignor Dario Edoardo Viganò, come scopriamo dalla sezione dedicata ai palinsesti del settimanale DiPiùTV. La trasmissione tornerà poi regolarmente in onda martedì 19, come sempre a partire dalle 17.05 circa sul primo canale, subito dopo l’edizione di metà pomeriggio del telegiornale.