Alessandro Greco senza freni: tutto ciò che pensa di Bonolis, Conti e Amadeus

Il conduttore senza peli sulla lingua: ecco cosa pensa di tre volti amatissimi della tv

Per Alessandro Greco è giunto il momento di tornare in pista per fare ciò che gli riesce meglio, condurre e cucinare. Da pochi giorni lo stimato presentatore ha preso il timone di Cook40 su Rai Due, nuovo programma culinario in cui realizza succulenti menu in 40 minuti. Intervistato dal settimanale Intimità il conduttore si è raccontato a 360°, partendo dalla nuova esperienza sul piccolo schermo fino a prendere la parola su vari colleghi molto stimati e apprezzati dal pubblico. Più nel dettaglio il padrone di casa di Cook40 ha detto la sua su Carlo Conti, Paolo Bonolis e il direttore artistico di Sanremo Amadeus:

Mi godo la soddisfazione di sventolare sotto al naso dei miei più illustri colleghi come Carlo Conti, Bonolis e Amadeus di essere il più giovane tra tutti loro, facendoglielo anche un po’ pesare, loro un po’ ne soffrono

ha scherzato.

Cook40, il presentatore e la ricetta perfetta: “Bisogna combinare gli ingredienti con sapienza e creatività”

Approdare alla conduzione di Cook40 per Alessandro Greco è una sfida decisamente affascinante, visto che può finalmente tornare a mettersi alla prova ai fornelli. Intervistato dal giornale Intimità, il bravissimo conduttore ha voluto esprimersi, svelando i propri pensieri su mondo culinario, settore nel quale Greco ci sguazza perfettamente: “Giuro di cucinare bene, per cucinare un pranzetto con i fiocchi basta una manciata di minuti. In TV spazzo via ogni autogiustificazione, dimostrando che basta combinare con sapienza e creatività pochi buoni ingredienti per un menù a cinque stelle” – ha spiegato – .

Alessandro Greco rivela il suo grande desiderio: “Mi piacerebbe avere un cascinale in cui produrre vino e olio”

Dopo il curioso retroscena svelato nei giorni scorsi su Cook40 il presentatore di Rai Due ha confessato anche uno dei suoi più grandi desideri. Intervistato da Intimità il simpatico conduttore e bravissimo cuoco ha ammesso cosa gli piacerebbe fare in futuro: “Vorrei avere un cascinale in campagna con un terreno in cui produrre vino e olio locali da far degustare con i prodotti del territorio”. Chissà che non possa diventare da sogno ad una solida realtà tutto ciò, intanto Alessandro si gode il ritorno tra i fornelli del piccolo schermo.