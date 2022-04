Alex Belli, attacco choc di Dayane: “A lui piacciono gli uomini, ci sono prove”

Alex Belli e la notizia choc di Dayane Mello: “A lui piacciono gli uomini, ci sono prove”

L’ospite della puntata de La Pupa e il Secchione Show andata in onda ieri sera è stato Alex Belli. Quest’ultimo è stato criticato da Dayane Mello, conduttrice del format Pupa Party insieme ad Andrea Dianetti. L’ex gieffina ha svelato un gossip choc sul noto attore, visto che ha dichiarato:

“Ma ragazzi non avete ancora capito? Voglio dire una sola cosa e poi rimango zitta. Io ho un gossip da dire, Alex Belli ci gioca, però gli piacciono anche gli uomini. Non stiamo scherzando, è bisessuale, il problema c’è però dillo, non stare lì a giocare con le donne. Le prove ci sono, i miei occhi, dieci anni fa sono stata a casa sua, quindi le prove ci sono”.

Dayane Mello commenta l’ospitata di Alex Belli a La Pupa e il Secchione: “Scioccante!”

Nell’appuntamento de La Pupa e il Secchione Show che i telespettatori hanno seguito ieri è stato ospitato Alex Belli. Dayane Mello nella nuova puntata di Pupa Party che conduce con Andrea Dianetti ha prontamente fatto capire di non sopportare l’attore:

“Io vado via ciao, mi rifiuto come amica ragazzi, ha umiliato Soleil Sorge l’ultima volta. No vabbè scioccante!“.

Dayane dopo aver insinuato che l’attore ha un debole anche per gli uomini, l’ha criticato: “Non mi piacciono questi giochi così, gioca con le donne, devi essere sicuro e sincero di quello che ti piace, perchè lo show e lo spettacolo va bene, non giochiamo con la verità di quello che proviamo perchè c’è un sacco di gente che soffre a casa di questa cosa e non va bene”. Andrea Dianetti ha compreso lo sfogo di Dayane: “E’ perchè ha fatto soffrire Soleil giustamente, siete molto amiche, lo so che è anche questo”.

Alex Belli replica a Dayane Mello: “Sapessi come non ti sopporto io. Falsa come giuda”

Intanto Alex Belli non ha perso tempo per replicare a Dayane Mello su Twitter:

“Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come giuda. Quando mi incontri poi fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita”.

La nota modella subito dopo ha scritto un messaggio in portoghese che tradotto in italiano è il seguente: “Sono indignata da alcune persone che in nome della fama nascondono la verità. Finiscono per usare le persone per salire in quella scala della fama. Allora perchè non parli della realtà, sii trasparente, invece di vivere nel mondo delle bugie”.