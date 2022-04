Alex Belli e il duro affronto a Dayane Mello: “Falsi sorrisi per depistare”

Alex Belli risponde al primo attacco di Dayane Mello: “Sei una falsa e ipocrita”

Alex Belli ieri sera è stato ospite a La Pupa e il Secchione Show come “pupo per una sera” nel quale aveva il compito di assegnare cinque punti bonus a due prove nelle quali era lui a scegliere chi doveva sfidarsi. Dayane Mello, nella diretta del Pupa Party in compagnia di Andrea Dianetti, appena Alex Belli ha fatto il suo ingresso in studio non ha perso occasione per attaccarlo: “Alex Belli? Non lo sopporto”. A quel punto Alex Belli ha replicato prontamente tramite social andandoci giù pesante: “Sapessi come non ti sopporto io!! Sei falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare!! Ipocrita!!”.

Soleil Sorge e la frecciata velenosa ad Alex Belli: “Chiacchiere già fatte”

Ieri sera a La Pupa e il Secchione Show ci sono state diverse frecciate velenose tra Alex Belli e le due giudici Soleil Sorge e Antonella Elia. Vedendo la scena in cui Alex Belli faceva da paciere tra il suo migliore amico Mirko Gancitano e la sua ex fidanzata Mila Suarez, Soleil Sorge ha affermato che i tre avevano chiacchierato fuori, dato che Alex Belli aveva già fatto pace con Mila Suarez, mentre Antonella Elia ha detto che l’unico vero secondo lei è Mirko Gancitano. Alex Belli ha risposto a tono ad entrambe le accuse nei suoi confronti, dicendo a Soleil Sorge che gli stava facendo girare le scatole mentre ad Antonella Elia di cambiare disco.

La pupa e il secchione, il riassunto della serata di ieri: una pupa rimandata e una coppia eliminata

Ieri sera nella quarta puntata de La pupa e il secchione oltre ad Alex Belli sono successe tante altre cose esilaranti. Innanzitutto, Paola Caruso è finalmente diventata una concorrente dopo l’allergia avuta nelle scorse settimane. Poi, dopo tante prove, la “troppia” composta da Asia Valente, Emy Buono e il secchione Alessandro è scoppiata, con quest’ultimo che ha scelto come pupa Emy Buono mettendo Asia Valente a rischio. L’influencer ha scelto di sfidare Mila Suarez a un duello, battendola e condannando la sudamericana a essere la pupa insidiosa, dovendo farsi scegliere da un secchione. La coppia eliminata della serata è stata quella di Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto, usciti sconfitti contro Aristide Malnati ed Elena Morali.