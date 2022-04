Amici 21, le 5 cose memorabili: tutte le storie d’amore e i colpi di scena

Tutte le coppie nate ad Amici 21 e gli eventi incredibili accaduti durante l’anno: ecco le 5 cose memorabili

Ormai in onda da più di vent’anni Amici può essere considerato uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Negli anni il programma ha subito alcune modifiche ma la sostanza è rimasta la stessa: mettere in risalto il talento dei ragazzi. Oltre ad affezionarsi alle capacità di canto e danza degli allievi il pubblico però segue con piacere anche le vicende sentimentali degli allievi. Complice il Covid, che nelle ultime due edizioni ha costretto i ragazzi a vivere insieme 24 ore su 24, le coppie nate all’interno del talent sono aumentate! E tra coppie nate ad Amici 21 ed eventi inaspettati accaduti durante l’anno accademico vediamo quali sono le 5 cose memorabili.

Albe e Serena: sono loro la coppia più lunga di Amici 21



Dopo poco l’inizio di Amici Albe e Serena si sono messi insieme e da quel momento non si sono più lasciati. Lui cantante e allievo di Anna Pettinelli, lei ballerina e allieva di Raimondo Todaro. I due non hanno mai avuto forti discussioni e si sono fatti sempre forza l’uno con l’altra. Per Serena Carella questo è il primo grande amore.

Sissi e Dario: tra paure e problemi la coppia di Amici è indissolubile



Per Sissi e Dario, invece, c’è voluto più tempo. Lei è entrata nel talent in corso ed era fidanzata. Ma quasi subito l’attrazione per Dario è stata palese. Lui le chiedeva di prendere una decisione e lei temporeggiava. Poi la svolta: Dario e Sissi ad Amici si sono messi insieme e da quel momento sono più uniti che mai.

Alex e Cosmary: si sono vissuti poco ma per lei l’allievo di Amici è disposto a tutto



C’è poi la coppia di Amici Alex e Cosmary, l’ultima che si è formata quest’anno. La ballerina, ex allieva di Alessandra Celentano, è entrata dopo molti mesi dall’inizio ed è rimasta nella scuola per poco. Eppure Alex per lei ha perso quasi subito la testa e per la prima volta il bello e tenebroso della scuola ha ceduto ai sorrisi! I due nonostante la lontananza stanno ancora insieme. Lei lo aspetta fuori e il cantante per lei ha anche disobbedito alle regole usando internet!

Rimarrà nella storia: ad Amici 21 Alessandra Celentano ha baciato Raimondo Todaro!



Tra gli eventi in assoluto più memorabili di Amici 21, ma forse di tutte le edizioni, c’è il bacio tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano avvenuto qualche mese fa. I due insegnanti, che non fanno che dirsene di tutti i colori dal primo giorno, hanno spiazzato chiunque! Anzi, doppio clamore: a baciare Raimondo Todaro è stata Alessandra Celentano!

Incredibile lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: lei ha chiamato la sicurezza ad Amici 21



Infine, ma non per importanza, c’è un altro evento che passerà sicuramente nella storia del talent di Canale5. Qualche mese fa Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 21 hanno fatto una litigata così forte che la Pettinelli ha chiesto l’aiuto della sicurezza! Rudy Zerbi si era imboscato durante una riunione della collega e l’aveva addirittura presa di peso!