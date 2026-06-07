Carmen Russo sul rapporto con Enzo Paolo Turchi: “Non durerebbe senza follia”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: “Un rapporto non durerebbe senza il divertimento”

Una delle coppie del mondo dello spettacolo più durature è senza dubbio quella composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che oltre a essere legati dalla passione in comune per il ballo, sono genitori di Maria, che è la luce dei loro occhi e che li ha fatti ringiovanire di minimo vent’anni ciascuno, infatti non dimostrano affatto l’età che hanno. In una mini-intervista rilasciata al settimanale Nuovo la ballerina ha confidato: “Senza il divertimento un rapporto non durerebbe. E neanche senza la complicità e la follia”.

La moglie di Enzo Paolo Turchi: “Nostra figlia Maria è la star di casa”

Sono sempre molto affiatati, e la passione tra loro non è mai mancata, ma da quando hanno avuto la figlia Maria alcune cose sono cambiate. E infatti Carmen Russo ha confidato che ormai “è lei la star di casa” e che volente o nolente “io sono passata in secondo piano”. A 66 anni la ballerina è ancora molto elastica, non ha paura di far determinate prese o passi di danza, e continua a muoversi e a ballare nonostante i vari impegni. Ultimamente, però, il ballerino e coreografo ha raccontato che ha litigato con sua moglie tanto che lei ha fatto le valige.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo amano andare in moto: “Dà un senso di libertà unico”

Non tutti lo sanno, ma Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono soliti muoversi in moto perché a Roma è molto più facile così, e girano con questo mezzo di trasporto fin da quando erano ragazzini. “Dà un senso di libertà unico e vedi panorami che in auto ti sfuggono” ha ammesso lei, dicendo che se c’è suo marito alla guida allora si sente sicura, un po’ come quando ballavano insieme.