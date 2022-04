Amici, Alessandra Celentano ferita da un’accusa: “Non capisco perchè…”

Alessandra Celentano si sfoga: “Non capisco perchè nella danza se uno dice la verità fa del male”

Da diciannove anni protagonista del talent di Canale5 Amici, la nota prof di danza classica ha rotto il silenzio e, sulle pagine del settimanale Chi, ha chiarito una volta per tutte il suo pensiero sugli alunni della scuola. “Capita che io venga accusata di fare body shaming” ha dichiarato, proseguendo poi:

“Non capisco perchè un fantino non può pesare un grammo in più, sennò non fa la gara, mentre nella danza, se uno dice le cose come stanno, allora fa del male”.

La maestra di danza ha sottolineato di non essersi mai pentita di un giudizio dato nella sua vita e di agire sempre con il massimo dell’onestà, sottolineando che in tv c’è una tendenza al buonismo, mentre lei dice le cose come stanno ai suoi alunni, come forma di rispetto.



“Sto bene da sola, non mi accontento”, la confessione sulla vita privata della nota prof di Amici 21

Non ha parlato solo dei ragazzi del talent di Canale5, ma anche della sua vita privata, Alessandra Celentano, criticata da Serena di recente. La prof di danza, con un matrimonio fallito alle spalle, ha sottolineato di non aver paura di restare sola. “Sono sola da tanti anni, da quando mi sono separata da mio marito” ha dichiarato, illustrando poi meglio il suo punto di vista sull’amore e la vita:

“Non mi accontento, anche da quel punto di vista, o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, o certo non mi accontento”.

Intanto, sempre sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, anche Rudy Zerbi ha parlato dell’amore e ha ammesso che lui avrebbe corteggiato la sua attuale compagna di squadra. Di certo la loro sarebbe stata una coppia esplosiva!

Alessandra Celentano senza peli sulla lingua: “Maria De Filippi? Quando lavori con lei sei fregata”

Ha usato parole lusinghiere nei confronti di Maria De Filippi, la nota prof di danza del talent della rete ammiraglia. “Quando lavori con lei un po’ sei fregata”. Queste le parole della maestra che ha sottolineato di andare a lavorare sempre molto volentieri e con entusiasmo, spinta dal carisma della conduttrice del talent show che ha il merito di mettere al centro del suo programma proprio i ragazzi e il loro talento. Intanto di sicuro non mancheranno i colpi di scena nella puntata di domani del talent del sabato sera di Canale5.