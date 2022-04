Amici 21, Serena shock contro Alessandra Celentano: “Ha fatto una figuraccia”

Serena Carella esausta della maestra: “Ha rotto le pa**e”

Sfogo senza precedenti oggi ad Amici 21 da parte di Serena, ballerina di modern e allieva di Raimondo Todaro. Com’è noto ai seguaci del talent di Canale5 Serena non è mai piaciuta ad Alessandra Celentano che, fin dal primo giorno, le ha riservato critiche feroci. Sabato sera durante la quarta puntata del Serale di Amici, la maestra ha criticato anche l’esibizione di Nunzio e Serena sul Tuca Tuca, ballata in omaggio a Raffaella Carrà. La Celentano ha definito “amatoriale” l’esibizione ed è apparsa parecchio infastidita. Nel daytime di Amici oggi Serena è andata su tutte le furie. “Amatoriale… Ogni volta con questa ca**o di versatilità nella mente sua ha rotto le pa**e”. Questo perchè la Celentano aveva elogiato Michele, e affossato gli altri ballerini, definendolo il più versatile.

“Michele è stupendo, ma la versatilità dov’è? Ha fatto una figuraccia. Quella davvero non capisce un ca**o”

ha aggiunto Serena.

Alessandra Celentano contro l’allieva di Amici: perchè non le piace

Se Alessandra Celentano fin dal primo giorno dell’anno accademico ha criticato Serena Carella è perché, a detta sua, l’allieva non è e non potrà mai essere una vera ballerina a causa di quelli che lei definisce chili in più. Alessandra non ha mai perso occasione per sottolineare a Serena quanto sia fisicamente pesante. A nulla sono servite le sfuriate di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, che hanno provato a spiegarle che ormai certi standard fisici non ci sono più. Basti pensare, ad esempio, a ballerine americane o internazionali. Tutto inutile. Alessandra Celentano, su cui Stefano De Martino ha fatto un racconto piccante, resta della sua idea. Eppure Serena continua a conquistare punto dopo punto e a convincere la platea giudicante Tim. Che sia lei la favorita alla vittoria della categoria ballo?

Anche Dario Schirò reagisce male: la critica alla maestra

Non soltanto Serena Carella, ma anche Dario Schirò, ballerino di modern e allievo di Veronica Peparini, al rientro dopo la puntata ha dato di matto. Va detto che sabato sera, durante la quarta puntata del Serale, la maestra l’ha accusato di essere scadente nella tecnica!!! Inoltre ha detto che Dario non è versatile e che Michele lo è molto di più. “Lei esalta la versatilità di Michele ma non l’ha fatta vedere” ha detto oggi nel daytime l’allievo di Veronica. Perfino Carola Puddu, ballerina di danza classica e allieva di Alessandra Celentano, oggi è andata contro la maestra dicendo: