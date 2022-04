Amici Serale, cambia il regolamento: gli allievi chiamati ad una scelta

La redazione convoca gli allievi: l’ipotesi del nuovo meccanismo di eliminazione

Colpo di scena ad Amici 21 dove uno dei passaggi fondamentali della fase Serale sembra sia pronto ad un grande cambiamento. Si tratta del passaggio per stabilire i possibili eliminati di ogni puntata. La decisione di decretare l’eliminato definitivo spetta ovviamente sempre ai giudici esterni, che hanno l’ultima parola. Fino ad ora però, nelle prime tre puntate andate in onda, sono stati i professori avversari a nominare i possibili eliminati dell’altra squadra. Ebbene pare che le cose stiano per cambiare. Infatti nel daytime oggi tutti gli allievi, divisi in squadre, sono stati chiamati in una sorta di confessionale. Ognuno di loro doveva fare tre nomi (o uno solo nel caso della scarna squadra Pettinelli-Peparini) dei compagni che nominerebbe per l’eliminazione. Tra difficoltà e titubanze tutti gli allievi sono arrivati a fare dei nomi. Rispetteranno le scelte anche in puntata?

Albe e Crytical si scontrano sulle scelte degli eliminabili

La prima squadra chiamata in confessionale è stata la Pettinelli-Peparini. Per la squadra dei CuccaTodo Dario ha nominato, in ordine di scarsezza, Nunzio, Aisha e Alex mentre per la squadra Zerbi-Celentano ha nominato Carola, LDA e Michele. E’ stata poi la volta di Albe che ha nominato per i CuccaTodo Aisha, Nunzio e Alex mentre per Zerbi-Celentano Carola, Michele e LDA. Infine è toccato a Crytical che ha nominato per i CuccaTodo Nunzio, Aisha e Serena mentre per la squadra di Rudy e Alessandra Michele, Carola e LDA. Proprio su questo Albe e Crytical si sono scontrati. Secondo Albe, infatti, Michele è molto più bravo di Carola e dunque non meritava la prima nomination da parte di Crytical. Quest’ultimo, parecchio infastidito, ha invitato il compagno a rispettare le scelte e i pareri altrui senza creare polemiche o sindacare.

Tutti gli altri nomi fatti dagli allievi

La seconda squadra ad annunciare i propri nominati è stata quella dei CuccaTodo. Alex, dopo il racconto di oggi, nomina LDA, Luigi e Carola per la squadra di Rudy-Alessandra e Crytical per le Pe-Pe. Nunzio ha appoggiato in pieno le scelte del compagno, così come Aisha. Serena invece ha nominato Michele, Carola e LDA. Mentre Sissi nomina LDA, Carola e Michele. Infine è stata la squadra Zerbi-Celentano ad esprimere le proprie preferenze. Carola nomina Nunzio, Aisha e Serena per i CuccaTodo e Albe per le Pe-Pe. LDA nomina Sissi, Alex e Aisha per la squadra di Lorella e Raimondo e Dario per quella Pettinelli-Peparini. Michele ha fatto i nomi di Aisha, Nunzio e Serena per i CuccaTodo e di Crytical per Anna e Veronica. Infine Luigi ha nominato per i CuccaTodo Aisha, Nunzio e Alex, mentre per le Pe-Pe ha fatto il nome di Albe.