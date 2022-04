Amici 21, Maria De Filippi non si trattiene con Alex: “Hai un caratteraccio”

Maria De Filippi prova a fare aprire l’allievo: “Mi sembri compresso”

Tra tutti i programmi condotti da Maria De Filippi sicuramente Amici è quello in cui la conduttrice mette tutta la sua maternità. Per gli allievi del talent di Canale5 lei è come una mamma, pronta a rimproverarli dove sbagliano, a tendergli una mano quando cadono e ad intervenire nei momenti di difficoltà. Ed è esattamente quello che Maria ha fatto oggi con Alex vedendolo ancora più chiuso e taciturno del solito. “Mi sembri compresso” gli ha detto la conduttrice giunta in collegamento nella casetta e parlandogli a quattr’occhi. Lui ha ammesso che è un po’ così anche se non ha saputo spiegare bene il perché. Maria gli ha chiesto allora se gli andasse di mettersi in contatto con qualcuno della sua famiglia, attualmente vietato ai ragazzi per via del Serale. Lui però ha detto di no. “Hai proprio un caratteraccio” ha commentato la De Filippi sorridendo.

Alex racconta il suo privato: “Penso di essere cresciuto un po’ da solo”

Fin dal primo giorno dell’anno accademico di Amici 21 Alex è apparso come l’allievo di quest’edizione più taciturno, riservato ed introverso. Difficilmente il cantante, allievo di Lorella Cuccarini, si è lasciato andare mostrando le sue emozioni. Pochissimi, anzi rari, i sorrisi. E su questo aspetto compagni e conduttrice hanno sempre giocato. Tuttavia oggi nel daytime per la prima volta Alex ha parlato di sé, del suo passato, della sua famiglia. In particolare l’allievo ha raccontato di non essere mai riuscito a parlare delle proprie cose nemmeno a casa con i genitori. Quando abitava con la mamma lei gli lasciava i suoi spazi e non osava chiedergli nulla delle sue relazioni. Quando era in Inghilterra dal padre uguale. “Penso di essere cresciuto un po’ da solo” ha ammesso alla conduttrice.

L’allievo felice solo quando c’era Cosmary

Durante la conversazione con Maria De Filippi la conduttrice ha detto di aver visto l’allievo felice soltanto nel periodo, breve, in cui Cosmary era allieva. I due si sono fidanzati e ancora oggi sono una delle coppie nate nel talent. Lui tra un sorriso e un altro ha dato un silenzio assenso con gli occhi. Per lei, inoltre, Alex ha fatto una delle pochissime follie commesse durante l’anno. Ovvero trasgredire alle regole del divieto di usare internet e provare a contattare la ballerina, ex allieva di Alessandra Celentano. Se Alex dovesse arrivare in finale Maria potrebbe decidere di organizzarli una sorpresa invitando Cosmary.