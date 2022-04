Crytical non nasconde la delusione dopo Amici 21: “È molto complicato”

Crytical dedica il percorso nel talent al pubblico di Canale 5

A poche ore dall’eliminazione di Crytical il pubblico del web appare più in rivolta del solito. Il talento del rapper, soprattutto per quanto riguarda le parole dei testi, è innegabile e il pubblico non si aspettava che perdesse contro Nunzio. Triste per aver lasciato la scuola di Amici, ma felice per l’affetto che gli sta dimostrando il pubblico, il cantante ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram. Crytical esordisce così:

“Rivivere internamente tutti i momenti passati all’interno della scuola è molto complicato ma non voglio lasciare indietro neanche un istante”.

Poi si rivolge ai fan e ammette di non trovare le parole giuste per spiegare l’emozione che prova quando li vede. Il pubblico, che al Serale intonava già l’inedito del cantante e lo supportava a squarciagola, sembra aver capito per primo Crytical. Lui lo sa e per questo scrive di voler dedicare il percorso di Amici proprio a loro.

Le parole dell’allievo per Maria De Filippi

Nel lungo post scritto da Crytical, l’ultimo allievo eliminato ha voluto ringraziare tutti quelli che gli sono stati accanto in questi mesi. In primis tutte le persone della redazione e i coach che, seppur si vedono poco davanti alle telecamere, svolgono per i ragazzi un lavoro fondamentale. Un ringraziamento poi all’ex allievo Briga, ormai cantante di successo, che si è preso a cuore la storia di Crytical e l’ha aiutato spesso. Come dimenticare poi Anna Pettinelli, sua insegnante di riferimento, che ha sempre avuto fiducia in lui e non ha mai messo in discussione ciò che il cantante esprime con le sue parole. Infine, ma non per ordine di importanza, il cantante si è rivolto a Maria De Filippi:

“Ha sempre creduto in noi e ci ha sempre ascoltati. Non solo come artisti ma come persone. Ognuno di noi si è sentito un figlio con te”.

Anna Pettinelli ne è sicura: fuori la gente ama Francesco

Oltre alla delusione di Francesco, in arte Crytical, c’è quella di Anna Pettinelli che ha sempre creduto nel suo allievo. Anche la professoressa di canto di Amici ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram. Qui sul suo allievo ha detto che questo è solo l’inizio e che fuori la gente ama già il cantante. Poi ha definito “bella” la proposta di Stash ed ha concluso dicendo che Crytical se la merita tutta.