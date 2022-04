Crytical eliminato da Amici 21: Stash gli fa una proposta incredibile

Maria De Filippi comunica la proposta di Stash

Il secondo eliminato della quarta puntata del Serale di Amici 21 è Crytical, cantante rap e allievo di Anna Pettinelli. Il cantante è stato momentaneamente eliminato durante l’ultima manche, vinta dalla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Rimasti solo in tre i componenti della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli si sono esibiti su più prove. Il primo ad essere stato salvato dai giudici, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia, è Dario, ballerino di modern e allievo di Veronica Peparini. Dopo tante altre prove a testa i giudici hanno deciso di salvare Albe. Dunque Crytical è andato al ballottaggio con Nunzio, eliminato provvisorio della seconda manche. Dopo essere tornati in casetta Maria De Filippi si è collegata coni ragazzi poco dopo. La conduttrice ha annunciato l’eliminato Crytical ma ha aggiunto:

“Stash mi ha detto che se vuoi sarebbe onorato di farti aprire alcuni suoi concerti”.

Crytical saluta tutti i suoi compagni: Luigi commuove

Felicissimo per la notizia ricevuta dalla conduttrice Crytical ha ovviamente accettato. Dopodiché l’allievo di Amici 21 ha dovuto salutare i suoi compagni e lasciare la casetta di Canale5. Tutti i compagni di Crytical hanno voluto dirgli qualcosa prima che andasse via. In particolare Albe, suo compagno di squadra, ha sottolineato il grande talento di Crytical. A commuovere e colpire sono state però le parole di immenso affetto e stima spese da Luigi Strangis. I due allievi hanno legato tantissimo e si sono aiutati e supportati sempre durante l’anno scolastico, anche se Crytical è entrato in corsa. In lacrime Crytical ha ammesso di avere una sorta di rimpianto, ovvero di non essere riuscito a dare tutto quello che avrebbe voluto. Secondo Anna Pettinelli l’allievo non è stato capito e non gli è stata data la giusta considerazione.

Le manche dell’allievo e il ballottaggio contro Nunzio

Messo in difficoltà più volte da Rudy Zerbi, che ha discusso con la Cuccarini, Crytical non è riuscito a prevalere al ballottaggio finale contro Nunzio, ballerino di latino americano e allievo di Raimondo Todaro. La manche più difficile per Crytical è stato il guanto contro Luigi che, sebbene fosse sul rap, ha visto comunque perdere l’allievo di Anna Pettinelli. Al ballottaggio Crytical si è rifatto con il suo inedito di successo “Le mie parole sono armi” ma per i giudici Nunzio ha vinto.